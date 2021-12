Amici della Musica: al 'Giordano' arriva la Jazz Studio Orchestra diretta Maestro Paolo Lepore

La 51^ stagione concertistica organizzata dagli Amici della Musica di Foggia volge al termine, e per concludere in grande stile ospiterà gli elementi della Jazz Studio Orchestra diretta Maestro Paolo Lepore. L’ensemble, arricchito dalle voci soliste di Stefania Dipierro e Luciana Negroponte e dalla presenza del Coro del Faro, omaggerà uno dei musicisti più amati del Novecento.

Ennio Morricone è stato, certamente, uno dei più importanti e influenti compositori di musica da film ma questa definizione non deve risultare riduttiva. Al contrario, dover assecondare i diversi generi cinematografici ha permesso al Maestro di muoversi tra linguaggi musicali diversi, dal rock alla classica, dal jazz al pop, ma queste contaminazioni non hanno mai offuscato la sua riconoscibilissima cifra stilistica e hanno incentivato la sua ricerca artistica fino agli ultimi giorni. La bossa nova di “Metti, una sera a cena”, la solennità pastorale di “Mission”, l’eleganza de “La leggenda del pianista sull’oceano”, la struggente melancolia di “Nuovo Cinema Paradiso”: tutte sfumature del genio musicale di un uomo che ha saputo raggiungere con la sua arte un pubblico vastissimo.

La Jazz Studio Orchestra ripercorrerà in chiave jazzistica il repertorio di Morricone accentuando la portata innovatrice delle sue composizioni, e assicurerà il giusto finale a una stagione che si preannunciava difficoltosa – come tutte le iniziative che si tengono in un momento di ripartenza come quello che stiamo vivendo a livello globale – e che, invece, è stata salutata ancora una volta dal calore e dal sostegno dei soci del sodalizio culturale foggiano. Gli Amici della Musica di Foggia sono già proiettati al prossimo anno, pensando a una nuova stagione, e a nuove emozioni da comunicare in musica.

Ingresso alle 20.00, inizio alle 20.30.

I biglietti rimasti disponibili possono essere ritirati dalle 19.00 presso il Teatro.