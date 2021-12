Jazz di casa con Rocco Iocolo project 'Tangargan'

Da sempre, l’Associazione No-Profit “Amici Del Jazz San Severo” nell’ambito del San Severo Winter Jazz Festival presta ampia attenzione a Musicisti Jazz Made in Puglia e, in particolar modo, scoprire e mettere in risalto talenti, nuovi e vecchi, della nostra provincia.



La volta del jazz di casa nostra, un progetto musicale ambizioso, fresco di stampa, a firma del sassofonista di Rodi Garganico, Rocco Iocolo, con il suo nuovo album edito dalla BCM Records che sarà presentato in anteprima al San Severo Winter Jazz Festival.



Il Mare è crocevia tra Culture e Commerci, Religioni e Guerre, e il Gargano, senza il suo Mare, nulla sarebbe.

Tangargan, il neo progetto discografico del sassofonista Rocco Iocolo che, assieme a Salvatore de Iure (pianoforte), Attilio Rispoli (chitarra), Giuseppe Marino (batteria) e Daniela Mastromatteo (voce recitante), vuole intraprendere un viaggio alla riscoperta del suo amato Gargano, partendo dal Mare, motore “sociale” di questa terra mistica e selvaggia.



Progetto Musicale di cui sono molto orgoglioso parlarne per svariati motivi e presentare in questa edizione del San Severo Winter Jazz Festival:



- in primis, trattasi di un lavoro discografico appena partorito e nato, su mia sollecitazione, dopo aver conosciuto circa un anno fa, il sassofonista Rocco Iocolo a cui promisi una sua eventuale partecipazione alla rassegna ad una sola condizione: la creazione di un suo nuovo progetto musicale meritevole di attenzione;



- perché trattasi di Musicisti della nostra Capitanata. È nostra consuetudine offrire ampio spazio e visibilità ai Musicisti della nostra terra che si sono distinti per talento e portatori di nuove idee e modi di suonare jazz. Musicisti con alle spalle percorsi e stili diversi maturati nel tempo e l’Amore prestato alla Musica Jazz.



Il risultato della collaborazione decennale di questi artisti è lo stile poliedrico di TANGARGAN, tra Tango, Jazz e Amore per la propria Terra. Il progetto consta di 10 brani, ognuno prende il nome da una diversa spiaggia del Promontorio, abbracciando così, in un racconto quasi mitologico, tutta la costa che va dalla località di Torre Mileto fino a Mattinata.



Rocco Iocolo studia i classici, la sperimentazione, la sua continua ricerca verte maggiormente sullo studio delle contaminazioni musicali. Da qui la nascita di questo lodevole progetto accentuato da una profondità melodica e classica, esteticamente connesso con la libera inventiva jazz di oggi, contaminazioni che spesso ricalcano matrici etniche, latine, mediterranee, con richiami anche alla musica folk, blues, ma soprattutto legato alla tradizione swingante della musica afroamericana.



Rocco Iocolo,

classe ’89, è un poliedrico sassofonista distintosi in Italia per le numerose pubblicazioni a suo nome con la BCM Records e distribuite in tutta Europa. Specializzatosi con sassofonisti quali G. Buschi, G. Partipilo e M. Osland, è vincitore di numerosi Concorsi Internazionali (“J.N.Hummel”, “A. Copland”, ecc…), nonchè l’ideatore e il fondatore del nuovo progetto artistico TANGARGAN.



Salvatore de Iure,

eclettico pianista sanseverese recensito nel “World Music Magazine”, si è formato in Italia e Belgio tra il prestigioso “Saint Louis” di Roma e il “Jazz Puzzle” di Mouscron. Collabora da anni con numerosi cantanti italiani (“Matese Friend Festival”, “Amici”, ecc…) e ha tenuto concerti presso “Le Terrazze di Castel Sant’Angelo” e San Remo.



Attilio Rispoli,

chitarrista nell’ambito della World Music, ha all’attivo diverse tournèe con artisti quali Patrick Samson e Rocki Roberts, indirizzandosi poi verso l’ambiente della Bossa Nova. E’ impegnato in numerose collaborazioni artistiche, sia in veste di performer che di autore. Sue le composizioni “Cala Rossa” e “Maletta” presenti in TANGARGAN.



Giuseppe Marino,

formatosi tra Italia e Canada, è uno dei più promettenti batteristi sulle scene musicali italiane. Muove i primi passi sullo strumento in tenerissima età, specializzandosi con nomi quali Maurizio Dei Lazzaretti e Vito Rezza, nonché presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Molteplici le collaborazioni e partecipazioni, tra cui si annoverano i Sons Of Rhythm e Federico Luiu in Canada.



Daniela Mastromatteo,

è scrittrice di Romanzi (dieci libri pubblicati) e autrice di Poesie, nonché appassionata di viaggi e creativa controcorrente. Da tempo affronta le tematiche quali la psicosomatica e il potere della mente, collaborando con Case Editrici come la “Butterfly Edizioni” per il Romanzo “L’altra parte di Te”. L’ultimo suo lavoro, “Lily e il Mondo dei Sospiri”, è il 1° Fantasy ambientato sul Gargano, ottenendo una forte risonanza mediatica attraverso numerose testate giornalistiche (“La Gazzetta del Mezzogiorno”, “Giornale di Puglia”, ecc…) e posizionandosi nella “Top 100” dei libri più venduti di Amazon.