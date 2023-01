Jana con Fiorello su Rai 2

Quanto sono importati le passioni? Molto. Forse il termine più adatto sarebbe definirle fondamentali. Muovono i nostri passi fin dall'inizio. Senza le passioni saremmo dei meri gusci vuoti, non sospinti da nulla e da nessuno. Eppure, a volte la passione non basta per arrivare a certi livelli. E così subentra un altro fattore determinante: il talento. Esso è innato, ma va coltivato ogni giorno, alternando sacrifici fisici e mentali, a rinunce; sopportando le porte chiuse in faccia e mantenendo i piedi per terra quando si ricevono dei complimenti; allenando la voce, il corpo, i desideri e le aspettative. Tutto ciò può far di te l'uomo o la donna del domani. Ma il talento, oltre ad essere innato, deve far parte di "te stesso"; esso deve scorrere nelle tue vene, far vibrare le corde della tua anima, far agitare i tuoi neuroni.

Maria Giovanna Goduti in arte Jana, Performer, Singer, Vocal coach e Musicoterapeuta di Volturino, piccola realtà della provincia di Foggia, sarà tra i protagonisti del tanto atteso programma di Fiorello 'Viva Rai 2' in onda dal 16 Gennaio 2023. Tutti sintonizzati dal lunedì al venerdì dalle ore 8 su Rai 2.