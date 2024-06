Cinque giorni di attività, eventi e incontri per conoscere il Gargano

Da mercoledì 12 a domenica 16 giugno è in programma ‘Italea Puglia incontra…il Gargano’, cinque giorni di attività, eventi aperti al pubblico, incontri istituzionali, educational tour promossi nel territorio del Gargano da ‘Italea Puglia’, parte della rete territoriale del progetto “Italea” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell’ambito del programma PNRR ‘Turismo delle radici’. Obiettivo, costruire un’offerta turistica e culturale dedicata agli Italiani e agli italodiscendenti all’estero, in particolare a coloro che hanno origini pugliesi.

Sono tre gli appuntamenti pubblici in programma nella cinque giorni. Giovedì 13 giugno dalle 16.30 un pomeriggio a stretto contatto con il mare e le più antiche tradizioni dei pescatori, con ‘Italea Puglia: la Festa delle radici pugliesi. Le storie dei trabucchi’, evento realizzato in collaborazione con l’associazione ‘La rinascita dei trabucchi storici’ (partecipazione gratuita con tessera associativa - contributo 5 euro; info e iscrizioni info@italeapuglia.com / whatsapp +39 388 658 2298; posti limitati, max. 20 partecipanti). L’appuntamento è alle 16.30 dalla spiaggia Scialmarino, da cui prenderà avvio un trekking sulla costa della durata di un’ora e mezzo, sino al Trabucco Molinella. Qui a partire dalle 18, guidati da Matteo Silvestri dell’associazione ‘La rinascita dei trabucchi storici’, i partecipanti vedranno all’opera i vecchi trabuccolanti e potranno anche mettere alla prova le loro abilità. Chiuderà l’esperienza un aperitivo conviviale sul trabucco.

Venerdì 14 giugno ci sarà la tavola rotonda ‘Turismo delle radici: San Marco in Lamis e le comunità del Gargano nel mondo’ presso la Fondazione Pasquale ed Angelo Soccio a San Marco in Lamis, promosso da in collaborazione con ‘Fondazione Soccio’, ‘Fondazione Joseph Tusiani’, associazione ‘Il Sentiero dell’anima’, ‘Federazione Pugliese d’Australia’, ‘Apulian Youth Association of Australia’, ‘San Marco in Lamis Social Club Melbourne’ e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di San Marco in Lamis. L’incontro sarà preceduto da una visita collettiva presso il monumento ‘La partenza’ dell’artista Filippo Pirro, dedicato agli emigrati pugliesi (appuntamento alle 17.30 in piazza Europa).

All’incontro saranno presenti le figlie dell’artista, che con l’associazione Il Sentiero dell’Anima nella valorizzazione della sua opera, che parleranno del crowdfunding lanciato per sostenere il progetto di recupero del ‘Paese’, la parte più fragile dell’opera realizzata in bronzo e terracotta. Chiuderà la serata la proiezione di un video saluto delle comunità di sammarchesi di Melbourne.

L’ultimo evento pubblico del tour nel Gargano di Italea Puglia farà tappa a San Giovanni Rotondo. L’appuntamento è sabato 15 giugno a partire dalle 16 con ‘Italea Puglia: la Festa delle radici pugliesi. Camminata cantata lungo la Via Francigena’, un pomeriggio dedicato alle storie di viandanti e pellegrini di un territorio tradizionalmente vocato alla spiritualità, in cui accanto al culto contemporaneo di San Pio resistono le testimonianze della Via Francigena, l’antico itinerario europeo che un tempo conduceva alla Terra Santa. L’evento è realizzato in collaborazione con le associazioni ‘SGR Francigena’ e ‘Cala la Sera’ (partecipazione gratuita con tessera associativa - contributo 5 euro; info e iscrizioni info@italeapuglia.com / whatsapp +39 349 341 2604; posti limitati, max. 25 partecipanti). Si partirà alle 16 con il ritrovo dei partecipanti in piazza dei Martiri a San Giovanni Rotondo per la visita al Museo dell'arte e delle tradizioni popolari ‘Michele Capuano’ che raccoglie suggestive testimonianze delle arti e dei mestieri del paese e dell’area garganica.

A seguire, un trekking di 3 chilometri guidato da Domenico Antonacci, guida turistica e presidente dell’associazione ‘SGR Francigena’. L’esperienza prevede una ‘camminata cantata’ con Pio Gravina, musicista e ricercatore delle tradizioni musicali garganiche dell’associazione ‘Cala la Sera’, che cadenzerà l’itinerario con il ritmo della chitarra battente e le canzoni antiche, custodi di storie di famiglie e comunità, lavoro, partenze oltreoceano. Il percorso farà tappa al Convento di Sant’Egidio, antico ospedale dei pellegrini, dove i partecipanti potranno condividere un aperitivo conviviale. L’ultima tappa della giornata, prevista per le 19, è davanti al Museo dove cantori e musicisti del paese offriranno un saluto musicale al gruppo.

Nel corso della cinque giorni nel Gargano, Italea Puglia farà tappa inoltre presso luoghi di importanza strategica per il turismo e la cultura pugliesi, laboratori artigiani ed eventi dal forte significato simbolico. Tra questi, Monte Sant’Angelo, Vieste per la Festa di Sant’Antonio da Padova, San Nicandro Garganico presso il Parco artistico-ambientale ‘Il Sentiero dell’Anima’, San Giovanni Rotondo, presso il Santuario di San Pio e il laboratorio di liuteria di ‘Cala la Sera’.