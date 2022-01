Arriva al cinema 'Istmo', il film scritto e diretto dal regista foggiano Carlo Fenizi

Istmo, il film scritto e diretto da Carlo Fenizi, arriva al cinema. Dal 7 gennaio sarà in programmazione presso la multisala Laltrocinema Cicolella (Foggia). La proiezione delle ore 19:00 di venerdì 7 gennaio sarà seguita dall'intervento del regista e da una breve esecuzione musicale di Gianpio Notarangelo, autore della colonna sonora, con gli Harmonic flair.

Il film che ha vinto il premio giuria giovani al Social World Film Festival e la miglior sceneggiatura al Actrum International Film Festival di Madrid è stato girato nel 2019 e lanciato in streaming nel maggio 2020 sulla piattaforma Chili (ancora disponibile).

Nel cast: l'attore protagonista Michele Venitucci (Tutto l'amore che c'è, Il seme della discordia, L’anima gemella), Caterina Shulha (Smetto quando voglio, La vita possibile, Cetto c’è, senzadubbiamente), Timothy Martin (Una Pura Formalità, Karol, un Papa rimasto uomo) e la pluripremiata star spagnola Antonia San Juan, nota in Italia per Tutto su mia madre di Almodóvar e Amnèsia di Salvatores.

Istmo è profondamente legato alla Puglia, terra del regista e autore Carlo Fenizi. Il film, girato tra Foggia e Lesina e prodotto dalla società pugliese Tejo (Maria Antonietta Di Pietro e Lorenzo Frattarolo), è animato da maestranze e attori locali: Mirna Kolè, Maria Rosaria Vera, Alessandra Carrillo, Assia Maselli, Yaimi Álvarez Chacòn. Istmo vuole raccontare, in forma iperbolica, l'isolamento dovuto all'abuso dei social network e la necessità di un ritrovato contatto autentico, fisico e reale con l'altro. In una lettura quasi profetica, con l'avvento della pandemia, nell'anno in cui è uscito, Istmo si è trasformato, poi, in un film specchio che ha riflettuto la quotidianità di ognuno di noi, l'isolamento e il desiderio di ritrovare l'esterno e il mondo delle relazioni. Istmo rappresenta un'occasione per osservare sotto un'altra luce i rapporti umani, ciò che stiamo vivendo e farci ispirare, in uno slancio di ottimismo, per prepararci a una ritrovata libertà.

Le maestranze del cast tecnico pugliese

Musiche Gianpio Notarangelo, produzione Maria Antonietta Di Pietro, fotografia Sergio Grillo, suono Roberto Ugo Ricciardi, scenografie Anna Maria Cardillo, trucco Marilina Amoruso. Tra gli altri anche Letizia Amoreo, Giuseppe Monaco, Francesca Roberto, Giorgia Iacuzio, Angelo Varano, Laura Longo, Sara Valenzano, Doriana Di Pietro, Cri De Santis.