Israel Varela apre il San Severo Winter jazz festival

Si parte alla grande. Venerdì 29 Ottobre, presso la nuova sede dello Spazio Off di San Severo, con un super trio internazionale per presentare agli Amici Jazz San Severo e non "The Labyrinth Project" - progetto musicale che ha riscosso ampio successo di pubblico e critica specializzata in tutto il mondo.



Israel Varela, compositore, batterista e cantante messicano, in passato a fianco di Charlie Haden e Pat Metheny, ha riunito in una formazione cosmopolita, artisti internazionali dalle eterogenee radici culturali ed etniche. Ne nasce un mix artistico con musica originale, composta dallo stesso Israel Varela, di grande e ra?nata ricerca di cui nel 2019 è uscito il disco pubblicato da Jando Music.



Un viaggio pieno di colori arricchito da momenti di pura improvvisazione che fa di ogni concerto una storia tutta da scrivere, insieme al virtuoso pianista tedesco Florian Weber e il contrabbassista Algerino-Francese Michel Benita, entrambi appartenenti della scuderia ECM.



La sua originalità e il suo stile distintivo gli hanno permesso di esibirsi con i massimi esponenti del Jazz, del Flamenco, della musica Classica e del Pop, come: Pat Metheny, Charlie Haden, Mike Stern, Yo-Yo-Ma, Victor Bailey, Abe Laboriel, Pino Daniele, Diego Amador, Rita Marcotulli, Karen Lugo, Andrea Bocelli, Joaquin Cortes, Jorge Pardo, Richard Bona, Carles Benavent, Dwiki Darmawhan, Enrico Rava, Chano Dominguez, Markus Stockhausen, Andy Sheppard, Maria Pia de Vito, Kamal Musallam, OSEM Symphony Orchestra, Baja California Orchestra, Gary Willis, tra molti altri.



Vincitore dell'Euro Latin Award, è uno degli artisti più affermati della sua generazione e negli ultimi quindici anni è stato uno dei musicisti Jazz / World / Flamenco più richiesti in Europa, Asia, Medio Oriente e America, viaggiando costantemente in tutto il mondo ed esibirsi nei più grandi teatri e Festival Jazz di Olanda, Messico, Spagna, Italia, Stati Uniti, Indonesia, India, Singapore, Grecia, Belgio, Cina, Francia, Egitto, Emirati Arabi, Qatar, Giordania, Tunisia, Svizzera,Germania, Argentina, Peru’, Cile, Giamaica, Portogallo, Uruguay, Angola, Inghilterra, Romania, Turchia, e Lussemburgo.



Nato nel 1979 a Tijuana, in Messico, Israel è cresciuto in una famiglia di pianisti, chitarristi e direttori d'orchestra. Ha iniziato ad esibirsi in pubblico sin da piccolo, cantando e suonando il pianoforte. All'età di dodici anni, iniziò a studiare batteria e percussioni sotto la guida di Gonzalo Farrugia e Andrei Tchernishev, iniziando cosi ad esibirsi con le migliori band locali.



Un punto di svolta nella sua vita è avvenuto nel 1995 quando il suo talento venne scoperto dal grande Alex Acuna. All'età di quindici anni studia a Los Angeles privatamente con Alex Acuna e successivamente con Dave Weckl sempre privatamente per un periodo di 3 anni.

Nel 2002 si trasferisce in Italia, dove ha studiato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma.

Ha pubblicato dieci album con la sua musica come Band Leader.



FLORIAN WEBER - nato a Detmold nel 1977, pianista della rinomata etichetta ECM, ha studiato al Berklee College of Music di Boston, poi a New York con il sassofonista Lee Konitz con il quale ha registrato nel 2007 «Deep Lee». Nel 2002 ha fondato il Trio Minsarah, esteso a quartetto nel 2006 con l’ingresso di Konitz. Weber ha lavorato anche a fianco di Tomasz Sta?ko, Michael Brecker, Pat Metheny e Albert Mangelsdorff ed è stato il primo pianista jazz tedesco a partecipare a una registrazione live nel club di New York e a suonare al Winter Jazzfest di New York, all’Angel City Jazz Festival di Los Angeles e al Tokyo Jazz Festival. Nel 2013 ha vinto l’ECHO Jazz come pianista dell’anno. Si esibisce con orchestre filarmoniche in repertori che comprendono i concerti di Mozart, Ravel e Gershwin.





Gallery







Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...