Alle Isole Tremiti torna il 'Posidonia Festival'

Alle Isole Tremiti tutto pronto per la 3^ edizione del ‘Posidonia Festival’ in programma dal 21 al 25 luglio. Cultura, educazione e tutela ambientale, natura e sostenibilità turistica i temi dell’evento. Il Festival è rivolto a residenti, turisti, studenti, scienziati e professionisti, agli operatori legati alla ricerca scientifica e al turismo per far conoscere quanto sia importante difendere la Posidonia oceanica pianta capace di mantenere l'equilibrio degli ecosistemi costieri e marini del Mediterraneo e con esso anche quello dell’AMP Isole Tremiti. Questo il programma.

Domenica 21 luglio alle 18 presentazione del Festival a San Domino, alle 21.30 in piazza Belvedere serata di apertura con ospiti, ricercatori, biologi marini, giornalisti. Lunedì 22 alle 10 a San Domino attività di educazione ambientale per i bambini, mentre per gli adulti prove d’immersione con attrezzatura subacquea per ammirare la Posidonia. Alle 18 proiezione di documentari e alle 21.30 in piazza Belvedere incontro dal titolo ‘Perché dobbiamo conoscere l’importanza della Posidonia oceanica?’.

Martedì 23 luglio alle 10:00 attività di educazione ambientale per i bambini, alle 11 snorkeling nell’AMP Isole Tremiti con i biologi marini. Nel pomeriggio alle 15 escursione in barca e alle 21.30 in piazza Belvedere presentazione del libro ‘Immersioni’ di Francesco Capurso e incontro con Arturo Santoro, personaggio illustre dell’arcipelago che racconterà le sue avventure in mare.

Mercoledì 24 luglio alle 8.30 pulizia delle Cale, alle 11 immersioni per osservare e conoscere le meraviglie delle Isole Tremiti, alle 15 laboratorio con biologi e ricercatori per vedere il ‘mare al microscopio’, mentre alle 18 incontro per raccontare il mare ai bambini. Alle 21.30 in piazza Belvedere il fotografo e documentarista Emanuele Coppola racconta trent'anni di studi, osservazioni e filmati in giro per il Mediterraneo sulla Foca monaca mediterranea ritornata a popolare il mare delle Tremiti.

Giovedì 25 luglio alle 10 a San Domino incontro pubblico per illustrare le attività svolte e i progetti futuri per la tutela e la valorizzazione del mare dell’AMP delle Isole Tremiti.

Il Festival, organizzato da Marlin Tremiti, Laboratorio del Ma.Re. e Cdp Service, è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Comune Isole Tremiti, Puglia Promozione, Provincia di Foggia, CNR IRBIM - Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine, CoNISMa - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare in collaborazione con Marevivo, Wwf Sub, MedReAct, Sea Shepherd, Pro Loco Isole Tremiti e Hotel Eden. Per partecipare alle attività è obbligatoria la prenotazione sul sito https://www.marlintremiti.com/posidonia-festival.