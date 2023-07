Torna il 'Posidonia Festival' per conoscere lo stato di salute delle acque delle Isole Tremiti

Per il secondo anno, nell’incantevole cornice delle Isole Tremiti torna il ‘Posidonia Festival’. L’appuntamento è dal 5 al 9 luglio con forum, escursioni, e dibattiti sullo stato di salute della posidonia nelle acque della Riserva Marina delle Diomedee.

“Vogliamo far conoscere l'importanza di difendere la Posidonia oceanica capace di mantenere l'equilibrio degli ecosistemi costieri e marini del Mediterraneo e con esso anche quello delle Isole Tremiti” spiegano gli organizzatori. L’evento è organizzato da Comune, Laboratorio del MA.RE., Marlin Tremiti e CdP Service e prevede la presenza di scienziati, ricercatori e biologi marini per incontri e proiezioni. La cinque giorni, però, prevede anche attività educative ambientali e subacquee, escursioni in barca e attività di pulizia delle cale dell’Isola di San Domino e Caprara.

La Posidonia oceanica – come si legge sul sito dell’ISPRA (l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) è una pianta marina endemica del Mar Mediterraneo presente lungo molte aree costiere italiane e può formare vere e proprie praterie su fondali sabbiosi dalla superficie fino ai 40 m di profondità in acque limpide. Le praterie hanno una notevole importanza ecologica e costituiscono un complesso ecosistema in termini di ricchezza e di interazioni biotiche (es. area di pascolo, di riparo e di riproduzione per molte specie) e di difesa naturale delle coste dall’erosione.

La presenza di Posidonia è considerata un buon indicatore della qualità delle acque marino–costiere per la sensibilità alle alterazioni delle condizioni ambientali. E’ una specie protetta. Le foglie che naturalmente cadono dalla pianta possono arrivare sulle spiagge in seguito a mareggiate e formare accumuli chiamati banquettes poco graditi ai bagnanti che la considerano un rifiuto. La loro rimozione con conferimento in discarica, comporta anche la rimozione di grandi quantità di sabbia che rimane intrappolata nelle banquettes inducendo le Amministrazioni locali a successivi interventi di ripascimento delle spiagge e di protezione della costa dall’erosione.

Esiste però una circolare del Ministero dell’Ambiente dal titolo ‘Gestione della Posidonia spiaggiata’ (la n.8123 del 2006) che, riconoscendo il ruolo ecologico della banquette e di protezione delle spiagge dall’erosione, indica le soluzioni da adottare.