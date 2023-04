Enrico Ruggeri e Irene Grandi in concerto a Lesina: doppio live in occasione della festa patronale

Due grandi artisti italiani, il 15 e il 16 maggio prossimi, saliranno sul palco di Piazza Umberto I, a Lesina, in occasione della festa del Santo Patrono Primiano. Il 15 sarà la volta di Enrico Ruggeri, che torna sul Gargano dopo il live dello scorso anno a San Marco in Lamis, mentre il 16 si esibirà Irene Grandi, giudice del concorso musicale Umberto Giordano. L'annuncio è stato dato questo pomeriggio dal comitato locale della festa patronale. Ingresso in piazza gratuito.

L'artista milanese e conduttore tv, vincitore del Festival di Sanremo con Si può dare di più e Mistero, è autore di brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana: da 'Il Mare d'inverno' a 'Quello che le donne non dicono'. Sul palco porterà anche il punk dei Decibel con la straordinaria Contessa.

La cantante rock di Firenze porterà sul palco i suoi successi più importanti: da 'Una vita in vacanza' a 'Prima di partire', da 'Fuori' a 'Bum Bum'