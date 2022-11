All'Ippodromo di Castelluccio il Gran Premio di Capitanata

Si terrà domenica 11 dicembre il Gran Premio di Capitanata 2022 Memorial Luigi Maglione. L’evento avrà luogo presso l’Ippodromo dei Sauri (C.da Lamia – Castelluccio dei Sauri FG) alla presenza di autorevoli esponenti del mondo ippico, politico, imprenditoriale ed istituzionale. La giornata vedrà disputarsi una corsa di gruppo 3 per cavalli indigeni di 4 anni con una dotazione di €. 40.040,00, che richiamerà anche quest’anno sulla pista foggiana alcuni dei migliori cavalli della generazione 2018, oltre ad allenatori e driver di rilievo nazionale ed internazionale. Ma vi è di più. L’anello foggiano sarà teatro di corsa ufficiale con driver senza licenza, ovvero proprietari, artieri o semplicemente appassionati, che vestiranno i panni dei loro idoli, guidando proprio come dei professionisti.

Sono i primi 12 classificati di un Trofeo, nato come mezzo di promozione e sensibilizzazione, denominato “Game Driver” di cui si sono disputate durante l’anno le batterie di qualificazione, riscuotendo grande appeal da parte del pubblico. Come ogni anno, le corse ippiche saranno affiancate da tantissime altre attività, per permettere a tutta la famiglia di trascorrere un bellissimo pomeriggio in ippodromo, dedicandosi a ciò che appassiona maggiormente. Ci sarà il concerto della cover band degli Stadio, ‘Equilibrio Instabile’, un gruppo di ragazzi foggiani che da anni appassionano il loro pubblico con le più belle canzoni di una delle band che rappresenta la storia della musica italiana. Si esibirà il Coro Gabriel di Lucia Greco composto da cantanti ex pazienti oncologiche del reparto Don Tonino Bello dell’Irccs di Bari; sulla scia delle opere filantropiche, ci saranno anche i clown del ‘Filo del Sorriso’, associazione di clownterapia foggiana che opera negli ospedali e nelle case famiglia, portando un sorriso a chi ne ha bisogno.

In programma anche degustazioni di prodotti tipici, tiro a segno, mercatini natalizi, parco giochi, animazione per i più piccoli, baby dance, photo booth, giochi di gruppo, spettacoli, musica, mascotte e persino Babbo Natale, che porterà un dono per ogni bambino. Le tribune offrono anche due bar ed un ristorante con menu fisso, solo su prenotazione. L’Ippodromo dei Sauri ha inoltre indetto un concorso, per coinvolgere le scuole ed avvicinare i più piccoli al mondo dell’ippica, intitolato “Una scuola a cavallo”, per partecipare al quale i ragazzi delle scuole elementari e medie dovranno realizzare un disegno su cartoncino, ispirandosi al mondo ippico, e consegnarlo il giorno 11 dicembre, indicando la scuola di provenienza. Tra tutti i disegni ricevuti, ne verrà sorteggiato uno solo, che farà vincere alla scuola indicata un monitor interattivo Hikvision 65” WiFi, che la scuola potrà utilizzare per le lezioni multimediali. Tutti i disegni dei ragazzi verranno poi esposti in una mostra organizzata presso le tribune dell’ippodromo nel mese di febbraio 2023. La società Ippica di Capitanata sarà onorata della Sua gradita ed auspicata partecipazione all'evento e con la presente chiede di valutare la possibilità di realizzazione di un servizio giornalistico a corredo del Gran Premio.