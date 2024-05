Passeggiata e birdwatching a Ippocampo per il 'Natura 2000 Day'

In occasione del Natura 2000 Day, la giornata europea della Rete Natura 2000 che si celebra il 21 maggio, la Lipu organizza una serie di eventi dedicati alla scoperta e alla conoscenza dei siti marini Natura 2000. In Capitanata l'appuntamento con passeggiata e birdwatching è per domenica 19 maggio alle 9.45 in località Ippocampo (bar ristorante 'La Masseria' - SS159, km 10,805 a Manfredonia) e la partecipazione è gratuita, previa prenotazione al 389.7686760.

L’evento è promosso nell’ambito del progetto ‘Life A-Mar Natura 2000’. La Rete Natura 2000 è una rete europea di aree protette, la più grande al mondo, che racchiude migliaia di piccoli siti individuati per la conservazione della biodiversità, che tutelano habitat e specie, sia piante che animali, rare o minacciate in Europa.

Per questo il progetto ‘Life A-Mar Natura 2000’ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei siti Natura 2000 marini, promuovere presso gli enti di gestione l’individuazione a l’attuazione di misure di conservazione efficaci, e informare le persone che fruiscono dei siti Natura 2000 costieri e marini (dai pescatori, gestori di attività ricettive/turistiche/nautiche ai turisti, diportisti, ecc.) riguardo alle buone pratiche da mettere in atto per arrivare a una gestione più sostenibile delle attività umane e a un equilibrio tra queste e la fattiva conservazione della biodiversità tutelata dalla Rete Natura 2000.