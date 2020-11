Giovanna Traiano, Foggia dedica i giardini alla memoria della donna uccisa dal marito dal quale voleva separarsi

Domani, mercoledì 25 novembre, alle 10, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, i giardini ubicati tra piazza Scaramella e via Salvo D'Acquisto saranno dedicati alla memoria di Giovanna Traiano, giovane donna foggiana assassinata dall'ex marito nella canonica della chiesa della Beata Maria Vergine il 21 febbraio 2003 e sorella di Francesco, morto per le gravissime ferite riportate nella violenta rapina-aggressione avvenuta al bar 'Gocce di Caffè

E' prevista una breve cerimonia in cui parteciperanno il sindaco di Foggia, Franco Landella, le autorità civili e militari, l'ex presidente della Consulta comunale per le pari opportunità, Ilaria Mari, e il presidente della commissione consiliare Politiche Sociali, Raffaele di Mauro, che hanno seguito l'iter burocratico per l'intitolazione dei giardini, e il figlio di Giovanna Traiano, Alfredo Traiano.