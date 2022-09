La prima volta di Gaudiano nella sua città: "Noi foggiani siamo una risorsa, dobbiamo imparare a crederci"

Purtroppo all'epoca della sua vittoria a Sanremo Giovani, Luca Gaudiano, il cantante foggiano, non poté festeggiare e dare un seguito al successo con un tour, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.

Ma stasera, Luca riparte dalla sua città con un concerto al Teatro Giordano, che ha presentato nel luogo, l'Accademia Nazionale Musical Art, dove tutto cominciò; anche grazie a Paolo Citro, direttore dell'accademia, il quale ha sempre creduto in lui donandogli sia la fiducia per arrivare a Sanremo, sia l'amore per il teatro, altra passione che Luca coltiva parallelamente al canto.

Sui talent show, Gaudiano è fermamente contrario perché spesso ci si ritrova catapultati all'improvviso in un mondo che non appartiene all'artista, che non ha avuto nemmeno il tempo di maturare all'interno del mondo dello spettacolo, evidenzia.