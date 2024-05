L’International Street Food fa tappa a Foggia: a Borgo Croci cibo da tutto il mondo

Per la prima volta, l’International Street Food fa tappa a Foggia. L’evento che porta in giro per l’Italia il cibo internazionale arriva a Largo Sant’Anna, nel cuore di Borgo Croci.

Stand e food truck arriveranno in città in occasione della seconda edizione della manifestazione ‘La città che vorrei’, promossa dall’Università di Foggia, in collaborazione con il Comune di Foggia e con la partecipazione dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, del Conservatorio, dell’Accademia di Belle Arti e di numerosi enti, istituzioni e associazioni del territorio.

L’International Street Food apre giovedì 23 maggio dalle 18 alle 24 e proseguirà fino a domenica 26 tutti i giorni dalle 12 alle 24.

La ristorazione mobile comprende birra artigianale di microbirrifici italiani e dal mondo e dolci tipici della tradizione italiana ed internazionale.

International Street Food è un evento ideato e organizzato da Alfredo Orofino che nel 2022 ha fondato l’Associazione Italiana Ristoratori di Strada Confartigianato.

A partire dalle 8 del 23 maggio e fino alle 8 del 27 maggio, Largo Sant’Anna e via San Giovanni Rotondo, nel tratto compreso tra via Sant’Antonio e via Capitanata, saranno chiusi al traffico veicolare con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.