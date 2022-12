Musicisti e cabarettisti foggiani “Insieme per Beatrice”: al 'Giordano' l'evento dell'associazione di mutuo soccorso tra Vigili Urbani

L'associazione di mutuo soccorso tra Vigili Urbani, in occasione della festività dal patrono San Sebestiano, organizza lo spettacolo di varietà “Insieme per Beatrice”. Lo spettacolo si terrà venerdì 20 gennaio 2023 presso il Teatro Giordano di Foggia. I proventi dello spettacolo contribuiranno a finanziare l'acquisto di un'auto attrezzata per il trasposto della carrozzina elettrica di Beatrice, undicenne affetta da Sma.

I sui genitori, Claudio e Pina, da tempo impegnati nel sociale, hanno lanciato una raccolta fondi perché la loro auto non è più adeguata e ne serve una più grande. Durante la serata si esibiranno i musicisti The Forplay, The Rocking e il duo Silvia La Quintana e Martina Paradiso. Sul palco del Giordano sarà poi la volta degli attori di cabaret: I Mast, Fabio Conticelli e Dino La Cecilia, Giovanni Mancini, Michele Norillo e Attilio Di Santo (Passarill). Presenteranno Paolo Frattulino e Simona Auciello. L'apertura delle porte è prevista alle ore 20, lo spettacolo avrà inizio alle 20.30. Per informazioni si può chiamare il 328-4185773 o il 328-3194411 oppure rivolgersi all'Associazione Mutuo Soccorso in Via Manfredi di fronte al Comando della Polizia Locale.