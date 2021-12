“Poesia Erotica e Poesia Sacra, da Dante a Manzoni": incontro letterario con il prof. Trifone Gargano

“Poesia Erotica e Poesia Sacra – da Dante a Manzoni” tornerà a trovarci il Prof. Trifone Gargano per parlarci di un insolito Dante fino ad arrivare a Manzoni.

Continua così il lavoro del Prof. Gargano incentrato su una differente lettura del Sommo Poeta, che attraverso una lettura dei versi danteschi si nota una attualità che raggiunge vari campi della vita sociale e culturale.



Prof. Trifone Gargano insegna Lettere ed è stato professore a contratto di Didattica della lingua italiana per l’Università di Foggia. Ha insegnato Storia della lingua italiana presso l’Università di Stettino (Polonia). Gestisce un interessante canale YouTube. Ha pubblicato con gli Editori Laterza Virtute e c@noscenza una Antologia della Commedia di Dante (2010) e il manuale Costellazioni letterarie (2012). Con le Edizioni del Rosone ha invece pubblicato: La Divina Commedia di Dante stickers (2017); A scuola (non) si legge (2017); A scuola con Collodi stickers (2018); Dante & Harry Potter (2018). Le pubblicazioni per Progedit sono invece state, La letteratur@ al tempo di Facebook (2016); Geo-Storia della lingua italiana (2016); Dante. La Commedia divina (2017); I come italiano (2017); Raffaele Nigro. I fuochi del Basento (2018); Dante pop. Canzoni e Cantautori (2018); Infinito pop. Sempre caro mi fu… (2019). Ha inoltre curato l'edizione integrale con parafrasi della Divina Commedia (2021).



L'evento si svolgerà secondo le disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, sarà gradita la prenotazione per i soci, controllo obbligatorio green pass. Ingresso con contributo d'ingresso di 2,00 euro per i Non Soci.





Cell: 327 2161648 / latraccianascosta.events@gmail.com