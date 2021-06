Foggia, Massimo Cacciari al chiostro di Santa Chiara: incontro sull'attualità di Dante politico

'Attualità di Dante politico': ne parlerà il prof. Massimo Cacciari il 7 giugno alle 17.30 presso il Chiostro di Santa Chiara. L’incontro è organizzato dalla società Dante Alighieri Comitato di Foggia, Università di Foggia, Spazio Baol, Questioni meridionali e Fondazione Monti Uniti.

Alla Società Dante Alighieri, e nella fattispecie al Comitato di Foggia, si deve l’inserimento dell’importante incontro all’interno delle celebrazioni dantesche 'Dante 2021' nazionali e internazionali. Già da tempo, inoltre, il comitato promuove incontri a tema con il prof. Cacciari.

Sono previsti i saluti della presidente della Società Dante Alighieri, prof.ssa Donatella Di Adila, del rettore UniFg Pierpaolo Limone, del presidente della Fondazione Monti Uniti, prof. Aldo Ligustro, e del presidente di Spazio Baol, Sergio Colavita. L’incontro sarà moderato dalla prof.ssa Rossella Palmieri.

In caso di maltempo l’appuntamento si svolgerà presso l’Aula Magna del Dipartimento di Studi Umanistici (via Arpi 176). Per garantire il pieno rispetto della normativa anti Covid e per evitare assembramenti è previsto un numero massimo di 80 persone. Gli interessati possono prenotarsi compilando l'apposito modulo. Ai partecipanti sarà inviata una mail di conferma che dovrà essere mostrata all'ingresso.

