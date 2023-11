Riapre la casa degli elfi: Roseto Valfortore dà inizio al suo Natale

Roseto Valfortore dà ufficialmente il via al suo Natale. Sabato 2 dicembre è in programma l'accensione delle luminarie e l'inaugurazione e apertura al pubblico della Casa degli elfi. L'evento natalizio catturerà l'attenzione di grandi e piccini, un intero paese trasformato in un villaggio al servizio degli elfi dove l’aria di Natale si respira non appena si entra nella piccola comunità dei Monti Dauni. Inoltre sarà possibile per turisti e visitatori anche partecipare ai laboratori didattici dove poter preparare dolci, biscotti, imparare a fare la pasta fresca o anche ad intrecciare vimini e lavorare il legno. Le opzioni dunque non mancano, ce n'è davvero per tutti i gusti.

