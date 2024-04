Riprende bita la BiSt, biblioteca storica di Torremaggiore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

E' stata inaugurata la BiSt (Biblioteca Storica Torremaggiore) di Via Cairoli, un finanziamento attraverso cui la città di Torremaggiore ha avuto la possibilità di recuperare uno spazio essenziale per la propria crescita culturale e storica, che sarà messo a disposizione dei tanti giovani ragazzi e studiosi che contribuiranno alla crescita della comunità cittadina. "Un luogo storico che riprende vita, anche in maniera molto tecnologica perché ci sono diversi pannelli dove poter leggere i libri antichi scannerizzati, questa nuova biblioteca conterrà i libri del fondo de Angelis che trattano la storia locale" conclude il sindaco Emilio di Pumpo.

La Bist nasce proprio con lo scopo di arricchire la conoscenza e tramandare la memoria storica, sarà uno spazio di cultura aperto a tutti, ancora più accessibile, grazie al finanziamento è stato possibile recuperare e digitalizzare centinaia di volumi. "E' stata una serata molto emozionante" sottolinea l'assessore alla Cultura Ilenia Coppola, che ha visto la partecipazione di tanti attori del territorio, abbiamo dedicato due stanze a due personaggi molto importanti ai professori Tosto e Ricciardelli.

"Una biblioteca con alta tecnologia alla quale potranno dedicarsi anche i giovani di Torremaggiore per poter approfondire temi della storia della nostra città" conclude Ilenia Coppola.

Ci sono stati diversi interventi di restauro, la storica biblioteca era stata chiusa al pubblico nel gennaio del 2001 ed ora è stata riaperta anche grazie al lavoro dell’Assessorato ai Lavori Pubblici "Abbiamo inaugurato un importante immobile, che si è presentato in condizioni indecenti, aveva delle infiltrazioni e quindi si è partiti dalla ristrutturazione del tetto con la sostituzione delle travi con il rinforzo delle volte e con il riposizionamento delle tegole originali, poi si è passato alla struttura interna preservando tutto ciò che era originale compresi i mosaici delle due stanze" conclude l'assessore ai lavori pubblici Luigi Schiavone.