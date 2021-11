Carapelle scopre il suo auditorium da 425 posti. Il battesimo dopo il blocco imposto dalla pandemia

La pandemia fermò il suo battesimo nel 2020, ma adesso è tutto pronto per l’inaugurazione dell’Auditorium Comunale di Carapelle. Una cerimonia che sabato 20 novembre alle 17.30 vedrà aprire i battenti ad una struttura pensata e realizzata per offrire un contenitore che possa essere stimolo e supporto alle attività culturali di Carapelle e dell’intero bacino dei Cinque reali Siti, contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini ed offrire alla comunità una opportunità di educazione formativa, di ricreazione e di uso del tempo libero, di svolgimento di attività didattiche e ricreative a supporto delle istituzioni scolastiche esistenti sul territorio.

425 posti a sedere, uno spazio dedicato alle rappresentazioni teatrali, alla convegnistica, alla proiezione di film ed un’area attrezzata per ospitare mostre, incontri con l’autore, workshop, reading letterari e attività per ragazzi. Alla cerimonia di inaugurazione in via delle Rose parteciperanno parlamentari, consiglieri ed assessori regionali, provinciali e comunali, autorità politiche, civili, militari e religiose.

Il programma prevede alle 17.30 la benedizione della struttura ed il taglio del nastro. Nello spazio teatrale, a seguire, avrà luogo la conferenza di presentazione dell’Auditorium. Nel foyer è invece previsto un rinfresco con le autorità presenti, a base di prodotti tipici di Capitanata e successivamente un open day, per permettere alla cittadinanza di ammirare la struttura e conoscerne le potenzialità. Si accede con green pass e verranno adottate tutte le norme anticovid e di sicurezza.

L'auditorium comunale di Carapelle è una struttura innovativa che comprende un bacino d’utenza di oltre 250.000 persone nell'area dei Cinque Reali Siti, oltre che per i comuni di Cerignola, Ascoli Satriano, Foggia e tutti i paesi limitrofi), è dotato di un grande palco, predisposto per spettacoli teatrali, matinée per ragazzi, teatro famiglia, convegni, musica classica, workshop, corsi di teatro, di dizione, masterclass.

All’interno il valore aggiunto è rappresentato dalla zona espositiva, che durante l’inaugurazione ospiterà una personale fotografica di Gerardo Parrella, noto fotografo e paesaggista carapellese e una mostra di sculture in argilla realizzata da due fratelli artigiani di Peschici, i Frammichele, conosciuti in tutto lo stivale per le loro opere allegoriche.