La produzione '#InCoro' della Bottega degli Apocrifi chiude la rassegna 'Sarà l’Estate'

‘#InCoro’ chiuderà ‘Sarà l’Estate’, la rassegna di eventi estivi andata in scena a Manfredonia a partire dal 26 agosto, realizzata da Teatro Pubblico Pugliese e Regione Puglia, in collaborazione con Bottega degli Apocrifi e Gal DaunOfantino con il patrocinio del Comune di Manfredonia.

Lo spettacolo, nato da un’idea di Stefania Marrone e Cosimo Severo, liberamente ispirato a La canzone degli F.P. e degli I.M. di Elsa Morante, è inserito nel nuovo progetto della compagnia ‘L’anno che verrà’, sostenuto dalla Regione Puglia attraverso il Teatro Pubblico Pugliese con la ‘Programmazione Custodiamo la cultura in Puglia’.

Lo spettacolo è in programma venerdì 11 e sabato 12 settembre alle 21 nella nuova Piazza di Comunità (Cortile Scuola Media Perotto), adiacente al Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia.

E sempre nella nuova Piazza di Comunità i ragazzi della città stanno partecipando al laboratorio teatrale gratuito “Quel mondo salvato dai ragazzini”, partendo dal libro di Elsa Morante (“Il mondo Salvato dai ragazzini”) realizzeranno il coro teatrale per lo spettacolo ‘#InCoro’.

Canteranno un inno al futuro, un monito al presente. Canteranno le parole secolari dei poeti e di qualche profeta. Canteranno le parole del futuro che nessuno ancora ha ascoltato nonostante siano ben note e mal studiate. Canteranno Elsa Morante, Pier Paolo Pasolini, Vladimir Vladimirovič Majakowskij, canteranno con ogni F.P. vivo o morto sempre in vita.

La regia è di Cosimo Severo, lo spettacolo è realizzato in collaborazione con Fabio Trimigno e Giovanni Salvemini. Musicisti in scena Antonio Simone (pianoforte), Giuseppe Pinto (tromba), Fabio Trimigno (violino), con la partecipazione del giovanissimo Michele Rignanese (batteria). In scena Salvatore Marci e Giovanni Salvemini, con la partecipazione di Rosa Porcu e Rosalba Mondelli. Lo spazio luci è curato da Luca Pompilio e lo spazio sonoro da Carlo Giordano.

Tutti al servizio del coro dei ragazzi: Adalgisa Lauriola, Alice Guerra, Anastasia Salcuni, Anna Swami Salvemini, Annalisa Armiento, Annarita Olivieri, Antonia Grilli, Camilla Salvemini, Carlotta Amoruso, Chiara Angiolillo, Daniela Verderosa, Davide Lauriola, Elettra Sofia Bartoli, Elisa Fabiano, Elisa Maria Simone, Francesca Pia Salcuni, Francesco Grieco, Giada Di Candia, Giorgia Corritore, Giovanni Fiale, Giulia Bambacaro, Giulia Caterino, Giuseppe Grilli, Ilaria Ortiz, Leonardo Rinaldi, Marco Carella, Marco Santangelo, Maria Giovanna Brigida, Marta Rignanese, Martina Barbone, Martina Pia Renzullo, Matteo Olivieri, Michele Rignanese, Niccolò Papagna, Nicholas Bartoli, Nico Massari, Nicole Gatto, Paola Prencipe, Paola Trotta, Pasquale Lauriola, Pasquale Venturi, Roberta Longo, Roberta Venturi, Rosa Vairo, Rosalba Mondelli, Sabrina Totaro, Sara Meriem Sehovic, Sofia Conoscitore, Stefano Verderosa, Stella Quitadamo, Viola Correale.

«Ancora un rito collettivo fatto di bellezza che ci fa ritrovare, artisti e cittadini di ogni età, intorno al teatro», afferma la compagnia Bottega degli Apocrifi, che aggiunge: «E ci ritroviamo, ancora una volta, nella nuova Piazza di Comunità, un luogo diventato il simbolo della ripartenza della cultura, della scuola e del teatro, grazie alla disponibilità della dirigente Mariolina Sinigaglia, che ci ha insegnato che condividere i sogni altrui contribuisce a realizzarli».

‘#InCoro’ si svolgerà nel pieno rispetto delle regole per la sicurezza in materia di contenimento del Covid 19. Per ragioni di sicurezza non sarà consentito l’accesso senza prenotazione o a spettacolo iniziato anche con prenotazione.

Biglietti a partire da € 5,00 acquistabili online su Eventbrite o presso la biglietteria del Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia (da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00).

INFO e PRENOTAZIONI ai numeri 0884.532829 e 335.244843.