Rassegna Musicale InConcerto: il duo Maddonni esegue 'Salotto Romantico'

Venerdì 18 novembre alle ore 20.00 andrà in scena il penultimo appuntamento della Rassegna Musicale Internazionale InConcerto, rassegna di musica dal vivo ideata e diretta dal M. Luciano Pompilio.

A salire sul palco del Chiostro Comunale di San Giovanni Rotondo sarà il duo Maddonni, che vedrà Flavio Maddonni al violino e Antonino Maddonni alla chitarra.

Diplomatosi in violino e viola presso il conservatorio di Bari, Flavio Maddonni ha al suo attivo un'intensa carriera di attività di musica da camera e non solo, si esibisce come solista in numersi festival che lo hanno portato in giro per il mondo dove ha riscosso successo di pubblico e critica.

Allo stesso modo Antonino Maddonni è un virtuoso chitarrista e compositore, diplomatosi in chitarra classica a Bari sotto la direzione di L. Calsolaro e perfezionatosi successivamente sotto la guida dei più grandi maestri della scena classica e contemporanea internazionale, attualmente oltre a mantenere la carriera di solista è docente di chitarra presso il conservatorio di Monopoli.

Insieme, nella serata di venerdi 18 novembre, eseguiranno un programma dal titolo “Salotto Romantico”, dove musiche classiche come come la Sonata Concertata in La maggiore di N. Paganini si intrecceranno a sonorità più moderne e più vicine al grande pubblico come l'esecuzione della Suite partenopea, che vedrà la proposta di alcuni dei brani più celebri del cantautore pugliese Domenico Modugno.

Non mancherà l'omaggio al musicista e compositore argentino Astor Piazzolla con il brano Oblivion e Nightclub 1960.

Un concerto che sebbene arrivi sul finale della manifestazione artistica porterà ancora una volta il prestigio di musicisti conosciuti in tutto il mondo unito alla piacevole e unica emozione che la musica da vivo regala.

“Un onore poter ospitare nel Chiostro Comunale della nostra città musicisti come i fratelli Maddonni” sottolinea il M. Pompilio “un luogo simbolico che ci fa ben sperare nell'attenzione delle istituzioni locali verso il fine ultimo di questa Rassegna ovvero la divulgazione della cultura attraverso la musica con il coinvolgimento di un pubblico che speriamo sia sempre più numeroso e incuriosito”.

Appuntamento venerdì 18 novembre 2022 alle ore 20.00 presso il Chiostro Comunale di San Giovanni Rotondo

Ingresso con abbonamento o possibilità di acquistare biglietto all'ingresso