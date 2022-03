Il primo giorno di primavera riporta a Manfredonia il Teatro Diffuso di Bottega degli Apocrifi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Riparte simbolicamente il primo giorno di primavera il 21 marzo Teatro Diffuso, il laboratorio gratuito di Bottega degli Apocrifi dedicato a tutte le ragazze e i ragazzi della Città di Manfredonia che hanno tra gli 11 e i 19 anni. Restituire ai ragazzi uno spazio di cre-azione collettiva e di pensiero, dove il gioco diventa confronto e ascolto degli altri, è la risposta di Bottega degli Apocrifi a due anni di emergenza sanitaria, alla quale una nuova emergenza planetaria si va sovrapponendo. Teatro Diffuso è un appuntamento fisso col teatro per gli adolescenti della Città dal 2013.

Questa edizione è realizzata all’interno di Crescincultura, progetto selezionato dall’Impresa sociale Con i bambini nell’ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Il laboratorio sarà guidato dall’attrice Raffaella Giancipoli e dal regista Cosimo Severo che del laboratorio dicono: «torniamo a fare teatro insieme, i ragazzi di una comunità tornano a farsi coro e a turno diventano corifeo, cioè guidano l’intero gruppo, se ne prendono cura, se ne assumono la responsabilità: mettono voce singola e corpo per guidare tutti gli altri. La costruzione del coro è il motore che genera sguardi e attenzione, che rende un palcoscenico una palestra di democrazia e cooperazione attraverso la pratica artistica e la scoperta di sé». Un’occasione per avvicinarsi al teatro e alla musica, un rito di comunità, che sconfina, apre e fa risuonare forte il senso di “essere assieme”. Il laboratorio porterà alla costruzione di un momento finale aperto al pubblico, in cui accanto ai ragazzi saranno coinvolti gli artisti della compagnia. Per info e iscrizioni: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, bottegadegliapocrifi@gmail.com.