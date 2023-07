Il Libro possibile: a Vieste un dibattito sulle "nuove sfide della Banca Locale"

Sabato 22 luglio alle 19:40, la BCC San Marzano, da 7 anni partner istituzionale del Libro Possibile, ospita l’incontro “Risparmio e pensiero positivo: le nuove sfide della banca locale”. In un contesto macro economico a livello globale segnato da incertezza e volatilità (elevata inflazione e tassi in aumento) emerge con forza il ruolo delle banche locali, sempre più vicine alle famiglie e alle PMI, alle prese con le nuove sfide del settore, tra tradizione e innovazione, tra canale fisico e canale online, tra presidio del territorio (rapporto quasi personale con il cliente) e offerta tecnologica avanzata (banca online).

Cosa stanno facendo le banche per affrontare la complessità del contesto? Quali opportunità si possono cogliere anche in chiave di progresso tecnologico e attenzione ai fattori ESG? Non è forse necessario puntare sulle competenze specifiche e sul ruolo tradizionale della banca di prossimità, spingendo su consulenza ed educazione finanziaria? E’ questa la funzione sociale che gli istituti di credito devono assolvere per contribuire fattivamente allo sviluppo inclusivo e sostenibile della comunità?

Introduce il dibattito Emanuele di Palma, Presidente BCC San Marzano. Intervengono: la giornalista Rai Monica Setta, conduttrice di ‘Donne al bivio’ su Rai2, Giorgio Fracalossi, Presidente Gruppo Cassa Centrale Credito Cooperativo Italiano, Gimede Gigante, Docente Intermediazione Finanziaria SDA Bocconi. Modera: Enzo Magistà direttore del TgNorba. In chiusura l’intervento di un testimonial internazionale del credito locale: Ronn Moss, star della più celebre soap opera americana al mondo e oggi produttore californiano che ha scelto di investire e trascorrere le sue estati nella ‘Beautiful’ Puglia.