il carnevale d’italia al Samì a Foggia

Il carnevale più divertente d’Italia si farà al Samì nuovo ristorante in Fiera a Foggia, reduce dalla grandissima cena spettacolo di Capodanno con Umberto Smaila, venerdì 17 febbraio alle ore 21:30 ci sarà un esclusiva cena spettacolo in maschera con lo showman Antonio Di Pierro che dirigerà una delle cene più divertenti di sempre.

Mentre da radio Master metterà la musica il grande dj Paolo Mascolo. La cena in maschera avrà un menù senza obblighi di spesa perché sarà alla carta dove potrai essere libero di scegliere ciò che mangiare dalla ristorazione alla pizzeria, che dire il divertimento vi aspetta preparatevi e prenotate quanto prima 320.0203517, tanti premi in palio per le maschere più belle e originali. Dopo cena, ingresso gratuito su prenotazione.

Attenzione non è obbligatoria la maschera ma è consigliata per far sì che l'evento resti esclusivo e indimenticabile.