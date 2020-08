Il borgo di Deliceto raccontato dalla voce del sindaco Pasquale Bizzarro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

«Benvenuti a Deliceto, siamo in Puglia, nel cuore dei Monti Dauni». Con queste parole, pronunciate dal sindaco Pasquale Bizzarro, si apre il video promozionale di Deliceto. Ed è sempre la voce del sindaco, per l’intera durata del video, ad accompagnarci alla scoperta di questo meraviglioso borgo medievale che conta circa 4mila abitanti. Situato a mezza costa tra il Tavoliere delle Puglie e l’Appennino Campano, Deliceto fa parte dell’associazione 'Borghi Autentici d’Italia' che riunisce piccoli e medi comuni attorno all’obiettivo di un modello di sviluppo locale sostenibile, equo, rispettoso dei luoghi e delle persone e attento alla valorizzazione delle identità locali. E il video mira proprio a valorizzare l’identità del borgo, dominato dall’imponente Castello Normanno Svevo che dal 1° agosto scorso ha riaperto le porte ai visitatori, dopo i mesi di lockdown per l’emergenza sanitaria. È possibile ammirare i beni storici e architettonici di Deliceto, partendo dal corso principale e proseguendo tra viuzze e corti, dove si affacciano palazzi e chiese, ma anche immergersi nella natura per scoprire sentieri silenziosi, lontani dai ritmi frenetici della città. Deliceto è anche il borgo dei Santi. Qui, infatti, vissero nel Convento della Consolazione sia San Gerardo Maiella che Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. La tradizione vuole che quest’ultimo, durante la sua permanenza a Deliceto, compose il canto di Natale più famoso al mondo: 'Tu scendi dalle stelle'. Da qui la tradizione del Natale nel borgo, che rappresenta uno dei momenti più importanti e sentiti dalla comunità. E se da una parte Deliceto preserva la storia e le tradizioni, dall’altra è un paese estremamente vivace, soprattutto durante la stagione estiva. Dal 1° agosto, infatti, è partito DelicetoSummer2020, un ricco calendario di eventi estivi organizzati dalla Proloco con il patrocinio del Comune. Non resta che scoprire le meraviglie di Deliceto, un borgo da vivere. Qui è possibile vedere il video: https://vimeo.com/438952931