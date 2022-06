Igles Corelli e Cristina Bowerman protagonisti delle prime due masterlab organizzate da Maraki

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Maraki, il primo Foodlab in Puglia nato da un’idea di Andrea e Valentina Pietrocola, fondatori de La cucina del fuorisede, è pronto ad ospitare due grandi chef di fama internazionale. Igles Corelli e Cristina Bowerman saranno, infatti, protagonisti delle prime due MasterLab focalizzate sulla Cucina del mondo, in programma rispettivamente il 25 giugno e il 14 luglio prossimi.

Maestro indiscusso della ristorazione italiana, premiato con 5 stelle Michelin e volto noto di Gambero Rosso Channel con il suo programma “Il gusto di Igles”, dal 2018 Igles Corelli è Coordinatore del Comitato Scientifico di Gambero Rosso Academy. È stato il primo chef a introdurre il concetto di Cucina Circolare nelle edizioni del suo programma sul Gambero Rosso Channel, per descrivere la propria filosofia di rispetto dell’ingrediente. Igles è anche autore di dodici libri di cucina, tra i quali i più recenti 'La caccia di Igles e dei suoi amici, e “Il Gusto di Igles'.

La seconda ospite delle MasterLab sarà la chef Cristina Bowerman, 1 stella Michelin, 3 forchette Gambero Rosso, chef di Glass Hostaria a Roma. La sua cucina – frutto di esperienze, viaggi, incontri, formazione culinaria e studi – è un crossing culturale che racconta il gusto attraverso il dialogo costante fra tradizioni, culture, memoria e luoghi. “Da Cerignola a San Francisco e ritorno – La mia vita di chef controcorrente” è uno dei due i libri pubblicati dalla Bowerman, che ha origini pugliesi. «Si tratta di due dei sei appuntamenti previsti fino a fine ottobre e rivolti ad un massimo di dodici persone, che avranno l’opportunità di gustare una cena di quattro portate, preparata nella cucina del nostro Foodlab direttamente dallo chef ospite, che terrà anche una lezione sulle tecniche di cucina utilizzate», raccontano con entusiasmo Andrea e Valentina Pietrocola. I due foodblogger, dopo aver girato l’Italia con le Social Dinner e con l’Athenaeum Tour, hanno deciso di dare vita ad uno spazio fisico e hanno scelto di farlo nella loro città di origine, Foggia, dove a pochi passi dal centro (esattamente al 5° piano del civico 56 di via Vittime Civili) ad aprile scorso hanno inaugurato Maraki. Un luogo versatile e poliedrico che offre diverse opportunità: un laboratorio/cucina di 80 mq per showcooking, eventi, cene di gruppo e presentazioni di libri a tema; un’agenzia di comunicazione specializzata in food and beverage per aziende del settore; una scuola di formazione, dove seguire non solo corsi di cucina base e di piccola pasticceria, ma anche di food photography, social media marketing, food marketing e content creating; un Home Restaurant per cene private e/o aziendali. «Incontriamoci in cucina è la promessa racchiusa nel payoff di Maraki – Meet you in the kitchen – perché per noi la cucina è focolare di idee, testimone di chiacchiere informali da cui partire per la costruzione di strategie di comunicazione, progetti digitali, eventi e cultura» spiegano i fratelli Pietrocola, che da sei anni si occupano di food marketing e creazione di contenuti digitali per le aziende del settore agroalimentare. Le MasterLab rappresentano soltanto una delle tante novità in arrivo da Maraki, che mira ad essere uno spazio di condivisione, socialità progettualità e conoscenza. Il Maraki Foodlab è un’iniziativa finanziata con risorse del FSE – PO Puglia 2014-2020 Azione 8.4 e del fondo per lo Sviluppo e la Coesione.