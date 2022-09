Idro-Air Fest all’ex idroscalo: domenica mongolfiere in volo e spettacoli di jet surf

L’ex idroscalo ‘Ivo Monti’ a San Nicola Imbuti, sul Lago di Varano, ospiterà domenica 18 settembre l’Idro-Air Fest. Sarà una giornata di festa con una serie di eventi, dagli spettacoli di jet surf allo street food, dai raduni di auto e moto d’epoca al volo di aquiloni e mongolfiere.

Si parte alle 10 con l’esposizione di modellini di idrovolanti e una dimostrazione di pesca a cura dei pescatori locali. Alle 11 è prevista una visita guidata dell’ex idroscalo. A seguire, alle 11.30, si esibiranno in acqua jet surf e foil. Alle 12.30 c’è il motoraduno a cura del gruppo motociclistico ‘Urius’ e poi apriranno gli stand enogastronomici. Nel primo pomeriggio saranno in mostra anche le auto e moto d’epoca del primo raduno organizzato a Cagnano Varano da ‘Gargano Classic Cars’ e Vespa Club. Alle 16 è prevista una dimostrazione di ammaraggio di un idrovolante e, a seguire, l’Asd Varansport farà volare gli aquiloni. Alle 17 partiranno i giochi ‘Urius’, tiro alla fune, braccio di ferro, gare, e mezz’ora dopo si alzeranno in volo le mongolfiere con il Consorzio ‘Landing on South Italy’. Alle 18, al tramonto, si inizia a suonare con il Sunset Vinil Set di Mr. Lab. Per prenotare il giro in mongolfiera: 3420043677.