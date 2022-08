Green Note: in Foresta Umbra l'omaggio a Dalla con IBeatiPaoli

La rassegna, che unisce e fa dialogare tre eccellenze UNESCO come il jazz, la Foresta Umbra e la dieta mediterranea, quest’anno – grazie alla direzione artistica di Gegè Telesforo – ha proposto nella magica cornice dell’Elda Hotel un ricco cartellone con ospiti di pregio come il Trio Bobo e l’indimenticabile talento di Paul Wertico.

Per il terzo appuntamento, organizzato dall’Agenzia di comunicazione e promozione Scopro in collaborazione con la Regione Puglia, il Teatro Pubblico Pugliese, il Parco Nazionale del Gargano e il patrocino del Comune di Monte Sant’Angelo, Green Note spazia e propone un concerto a metà fra la musica popolare siciliana e il sound contemporaneo. Giovedì 11 agosto in Foresta Umbra arriveranno IBeatiPaoli, un gruppo nato nel 1999 e composto da Alessandro Mancuso, Anita Vitale, Giulio Barocchieri, Antonio Putzu, Emanuele Rinella e Mariano Tarsilla. La grande energia live e il forte coinvolgimento del pubblico esaltano le composizioni di Alessandro Mancuso e Stefano Cammarata, che si collocano tra la produzione più significativa del panorama siciliano degli ultimi anni.

Il gruppo, apprezzato in contest nazionali come Spazio Giovani in Puglia, Womad in Sicilia e Musicultura, ha collaborato con il grande Lucio Dalla. Nel 2022, grazie alla Fondazione Lucio Dalla che sposa e sostiene la nuova attività del gruppo, è stato pubblicato il disco “Siciliano”, che ripropone i due brani di Dalla (“Siciliano” e “Com’è profondo il mare”), arrangiati dal gruppo e cantati nel 2006 insieme all’indimenticabile artista bolognese, legatissimo al nostro Gargano, scomparso esattamente dieci anni fa.

Anche il terzo concerto sarà accompagnato da un’esperienza culinaria tipica, che unirà – grazie alla collaborazione con l’Elda Hotel – i sapori e gli odori del nostro territorio. Il menù della serata prevede: entreè (crostone di pane con crema di caciocavallo podolico, fichi bruciacchiati e culatello di Faeto), main course (arrosto di maialino ai fichi secchi, scalogno e purea di patate al pecorino di Fossa), dessert (crustolo della tradizione).

L’appuntamento con Green Note comincerà alle ore 20.00 con i saluti istituzionali e la degustazione esperienziale, mentre alle 21.30 partirà il concerto de IBeatiPaoli. Per partecipare alla rassegna è necessaria la prenotazione. Info e costi: + 39. 0884.594685 | + 39. 353.3039283 | info@eldahotel.it.

Ultimo appuntamento: sabato 20 agosto, Mediterranean Tales con Stafano (pianoforte) e Iorio (bandoneon), artisti partiti da Foggia e che hanno girato il mondo suonando per molti anni con il premio Oscar, Luis Bacalov.

La seconda edizione di Green Note è promossa da: Agenzia SCOPRO [Strategie di COmunicazione e PROmozione] | Regione Puglia | Teatro Pubblico Pugliese [PO Puglia FESR-FSE 2014/2020 - “Il futuro alla portata di tutti” - Asse VI - Azione 6.8] | Parco Nazionale del Gargano | con il patrocinio del Comune di Monte Sant’Angelo (Assessorato cultura e turismo) | in collaborazione con Elda Hotel e Groove master edition.