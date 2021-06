I volontari antidegrado arrivano anche a Foggia

Iniziativa de La Via della Felicità per prendersi cura dell’ambiente.





Dopo le attività organizzate nella città di Barletta dai volontari de La Via della Felicità Puglia, dove hanno ripulito delle zone tra cui la litoranea della città, si è formato un nuovo gruppo di volontari anche nella città di Foggia.



I volontari si riuniranno con guanti, mascherine, sacchi e pinze, per una raccolta dei rifiuti abbandonati al Parco San Felice di Foggia. L’iniziativa si terrà Lunedì 21 Giugno alle ore 19:00 e La Via della Felicità vuole invitare la cittadinanza a partecipare.



Il gruppo di volontari si ispira al capitolo 12 della guida al buon senso La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, completamente non religioso, può essere seguito da persone di ogni razza, colore o credo per ripristinare i legami che uniscono l’umanità.



Nella sezione “Proteggi e Migliora il tuo Ambiente” l’autore scrisse: “L’idea che ognuno di noi possieda una parte del pianeta e che possa e debba aiutare a prendersene cura, può sembrare esagerata e, a qualcuno, piuttosto irreale. Ma al giorno d’oggi ciò che accade dall’altra parte del pianeta, anche se lontana, può influenzare ciò che accade a casa tua.” […] “Continuiamo ad abbattere foreste, ad inquinare fiumi e mari, a rovinare l’atmosfera e sarà la fine. La temperatura alla superficie può salire fino ad arrostirci, e la pioggia può diventare acido solforico. Tutte le forme viventi potrebbero morire.”



Ecco perché anche un gruppo di cittadini di Foggia hanno deciso di iniziare a prendersi cura del loro ambiente partendo dal Parco San Felice.



Per partecipare o per ricevere maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitapuglia@gmail.com .





