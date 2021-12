Raccolta fondi e concerto in streaming: i giovani di I Care continuano il loro impegno per gli anziani

È un cammino che prosegue da undici anni, iniziato ancor prima con la Giornata dei diritti umani, quello che unisce un intero paese, diverse generazioni di ragazze e ragazzi che si avvicendano nell'impegno civile e sociale, una rete che si lega nel tempo e nel ricordo dei giovani amici Angelo e Mario. Dal 2010 a Troia con I care si vogliono tenere in vita le loro grandi passioni e la loro indimenticabile energia: la musica, lo sport e l'attivismo. Arrivati alla dodicesima edizione, quella di mercoledì 29 dicembre 2021 sarà ancora una volta speciale!

Dopo aver sostenuto, attraverso le raccolte fondi organizzate, le attività e le cause di Amnesty International, Emergency, Medici Senza Frontiere, Missionari Comboniani, insieme a realtà locali come Casa Rut di Caserta, Fratelli della Stazione di Foggia, Pietra di Scarto di Cerignola, Insieme Per di Troia dedicata a Federica Ventura, Caritas, questa volta l'attenzione è rivolta alle persone anziane, memoria delle nostre comunità e custodi di storia e saggezza da preservare.

Lo slogan-hashtag è #curiamocidellabellezza: sono infatti le nostre nonne e i nostri nonni, tra quelli che più stanno soffrendo la pandemia ancora in corso, coloro che non si possono dimenticare ma purtroppo spesso lasciati soli, di cui dobbiamo ricordarci per valorizzarne sempre gli insegnamenti e i racconti, con i loro vissuti ed esperienze passate, ricchezza per il futuro. Ed è così che già da adesso si può donare un contributo online PayPal in favore di Helpage Italia, una Onlus che opera nei paesi svantaggiati e nel nostro paese, per difendere i diritti delle persone anziane e per garantire loro, con diversi progetti di inclusione, migliori e più dignitose condizioni di vita.

Questo importante tema sarà quindi protagonista di una diretta streaming sulle pagine social e Youtube, con un concerto web a partire dalle ore 20.30 in cui prenderanno parte diversi gruppi musicali e artisti troiani e non: Alessandra Laquintana, Antonio Cagno, Dagri, I Portagalli, Hearth, Ludo e Bea, Mani d'Avorio, Nogi e Gandhi, Nostopcarpenter, Picabia, Rebus, Tiro, con ospite Francesco Cicorella. Oltre che da casa sarà possibile seguire lo spettacolo in alcuni locali pubblici di Troia che trasmetteranno sui propri schermi l'iniziativa.