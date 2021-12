'Hamlet 01' in scena a Foggia: al Teatro dei Limoni il primo dei tre allestimenti sulle tragedie di William Shakespeare

Finalmente arriva in scena "Hamlet 01", il primo dei tre allestimenti sulle tragedie di William Shakespeare che formano il progetto "Readiness is all - l’importante è essere pronti". Questo nuovo lavoro nasce per un'esigenza molto cara a noi del TdL, ovvero quella di analizzare e raccontare i classici rimodulandone la struttura e, in parte, il linguaggio, mantenendo intatti la struttura portante e i significati profondi del testo.

“Ti prego, recita la battuta come te l’ho detta io, sciolta, in punta di lingua. Se ti sgoli come fanno molti dei nostri attori, tanto valeva dare i versi al banditore di piazza.”

Così si apre lo spettacolo, con le raccomandazioni che Amleto fa all’attore capocomico che si appresta a recitare “a palazzo”. E sarà proprio l’attore con la sua compagnia, attraverso uno slittamento del punto di vista (shifting point), a raccontare cosa avvenne in quei giorni alla corte danese. La musica dal vivo e le suggestioni empatiche attraversano il testo e gli attori sulla scena, cercando un dialogo con il pubblico che alleggerisce i tempi e rende moderna e comunicativa una storia immortale. Probabilmente la più grande mai scritta per il teatro.

Hamlet 01

con Roberto Galano, Leonardo Losavio, Maggie Salice, Massimo Iannantuoni, Christian di Furia, Graziana Cifarelli, Vincenzo Ficarelli, Raul Lannunziata, Cristiano Russo

consulenza costumi Vize Ruffo

assistente costumi Elisabetta Campanella

assistente alla regia Nicole Piemontese

adattamento Christian di Furia, Roberto Galano

musiche originali Christian di Furia

regia Roberto Galano

26/27/28/29/30 Dicembre 2021 - ore 21:00

Prenotazione obbligatoria - ingresso riservato ai soci muniti di green pass rafforzato

Info e prenotazioni: 3249948645 - info@teatrodeilimoni.it

RIDUZIONI per gli over 65, per gli studenti di scuole medie, superiori e universitari e per chiunque frequenti un laboratorio teatrale, una scuola di teatro o un’accademia teatrale, su tutto il territorio nazionale (Progetto "White list").

"Readiness is all - l’importante è essere pronti” è co-prodotto con il contributo della Regione Puglia e rientra nel Piano straordinario “Custodiamo la Cultura in Puglia”.