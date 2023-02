Al San Severo Winter Jazz l’enfant prodige Hakan Başar trio

Un Evento Superlativo da Non perdere con l’enfant prodige di Istanbul: Hakan Ba?ar, giovane pianista unico nel suo genere con un dono eccezionale e un pedigree ispirato ai maestri del lessico jazz.



Classe 2004, inizia i suoi studi all’età di 8 anni percorrendo gli stili di Michel Petrucciani, Oscar Peterson, Keith Jarrett, Hank Jones, Bill Evans, Tommy Flanagan, Kenny Barron, Sonny Clark, Art Tatum, Scott Joplin, Thelonious Monk , Chick Corea.



Ba?ar tenne il suo primo concerto a 10 anni nell’ambito del 5° Pera Music Festival e a solo 12 anni partecipa all’Istanbul Jazz Festival dove coglie l’opportunità di fare un workshop con Chick Corea prima del concerto che ne ammira il talento lasciando queste parole: “La releve est assurée.”



Più recentemente, ha inoltre suonato e collaborato con: Ron Carter, Russell Malone, Eddie Gomez, Donald Vega, Chick Corea, Jimmy Haslip, Will Kennedy, Martin Hummel.

Hakan è spesso paragonato a Joey Alexander.



Nel 2019 partecipa al London Jazz Festival per presentare il suo album d’esordio intitolato “On Top Of The Roof”. ricevendo una seria e particolare attenzione dalla stampa britannica e l'intervista di Mike Collins per conto del London Jazz News trasmessa su JAZZ FM, una delle radio jazz più importanti al mondo.



Tante le partecipazioni a concerti e festival nel suo paese: l'Izmir-European Jazz Festival, l'Istanbul Jazz Festival Promotion Night , l'Ahmet Ertegün Memorial Night, World Jazz Day, Zorlu PSM Jazz Festival, Ankara Jazz Festival, Istanbul Jazz Festiva, Akbank Jazz Festival.



L'Hakan Basar Trio affascina il pubblico con un repertorio di classici dei maestri del jazz tra cui Michel Petrucciani, Thelonious Monk, Oscar Peterson, Miles Davis e altri ancora tanto da attirare l'attenzione di alcune figure importanti, tra cui Ahmad Jamal.



Nell'anniversario del suo album debutto, la registrazione e l’uscita di " New Hub Art ", con Jimmy Haslip e Will Kennedy, i due inestimabili leggendari musicisti degli Yellow Jackets, una produzione ancora di Martin Hummel che è il direttore di Ubuntu Music.



Le opinioni di Jimmy Haslip, Will Kennedy e Martin Hummel a proposito di questo suo ultimo progetto sono:

- Jimmy Haslip : "Hakan Ba?ar è un brillante giovane pianista e il progetto New Hub Art incornicia la bellezza delle sue esecuzioni e delle sue composizioni."



- Will Kennedy: “Il futuro è nelle mani dei giovani e mentre facciamo del nostro meglio per incoraggiare, ispirare e guidare coloro a cui passiamo il timone, riposiamo nella consapevolezza che il futuro è in buone mani. Le mani di Hakan, con lo spirito e l'anima, ci danno fiducia per il futuro".



- Martin Hummel : “Un altro sogno diventa realtà per questo straordinario giovane talento. Hakan è un artista davvero dotato e una persona molto speciale. Lo amiamo!" conclude.



In questo suo breve tour italiano di febbraio, solo sei date, tra cui San Severo Winter Jazz Fest – Venerdì 17 :



Mar. 14 # Firenze Jazz Club - Firenze

Merc.15 # Teatro Zurzolo - Napoli

Gio. 16 # Retronouveau - Messina,

Ven. 17 # San Severo Winter Jazz Fest - San Severo [Fg]

Sab. 18 # Club 1799 - Acquaviva delle fonti - Bari

Dom.19 # Jazz Club - Potenza



Sarà insieme al suo collaudato trio composto da una superba sezione ritmica:

Paolo Benedettini al contrabbasso e Ruben Bellavia alla batteria.



EVENTO ESCLUSIVO DA NON PERDERE.

I grandi eventi jazz, solo al San Severo Winter Jazz Fest



VENERDI 17 FEBBRAIO - ORE 21,30

L’Enfant Prodige Jazz Piano From Turkey



H A K A N B A ? A R Trio

Hakan Ba?ar piano

Paolo Benedettini double bass

Ruben Bellavia drums



SPAZIOFF @ AMICI JAZZ SAN SEVERO

Piazza San Francesco, 12

San Severo [Fg]

Info e Prenotazioni:



342 1038402