Haiducii torna in Capitanata: doppia tappa il 14 agosto a Stornarella e Rocchetta Sant'Antonio

Prosegue senza soste il tour estivo 2022 di Haiducii. L'artista tornerà ad esibirsi in Capitanata in occasione della Vigilia di Ferragosto. Doppia tappa nel Tavoliere delle Puglie per la cantante di Respira e Boom Boom. La celebre artista di Dragostea Din Tei e Nara nara na na si esibirà domenica prossima, 14 agosto 2022, prima a Stornarella e poi a Rocchetta Sant’Antonio per la gioia dei fan e degli appassionati della musica dance anni Novanta e Duemila. Notti Bianche a ritmo di musica dance in provincia di Foggia. Per la popolare e stimata cantante rumena naturalizzata italiana Paula Monica Mitrache, in arte Haiducii, si tratterà della quinta tappa del suo tour 2022 estivo. La prima data zero dei suoi concerti live si è tenuta a Carbonia in Sardegna l’11 giugno scorso nel corso di un importante evento pubblico, a cui ha preso parte anche Valeria Marini, che è stato presentato dall’artista e musicista Giuliano Marongiu. Il 25 giugno si è esibita per la prima tappa ufficiale del suo nuovo tour estivo presso la discoteca Il Trappeto a Monopoli, in Puglia, dove ha dato il via ai festeggiamenti per i 18 anni della sua hit internazionale evergreen Dragostea Din Tei.

La seconda data si è tenuta il 2 luglio al Malè di Santa Cesarea Terme. Il 16 luglio si è scatenata sul palco dell’Oasi Byblos a Marina di Corsano in Puglia insieme con un’altra star della dance music, Carolina Marquez. Dopo la doppia tappa in Capitanata il 14 agosto, Haiducii tornerà di nuovo in Sicilia il 26 e 27 agosto, rispettivamente a Punta Secca e a Cava d’Aliga. Il 4 settembre si esibirà sul palco de Il Foro Festival a Carmagnola in Piemonte. Le ultime tappe sparse per il Bel Paese sono in via di definizione in questi ultimissimi giorni.