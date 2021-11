Al 'Giordano' il grande ritorno di Gregorio Vivaldelli con un nuovo spettacolo su Dante e la sua Commedia

Dopo la performance offerta dal Rotary Club Foggia alla città in occasione del 65° anniversario dalla fondazione e dopo la pausa imposta dalla pandemia, giovedì 9 dicembre alle 20,30 al Teatro “U. Giordano”, il Prof. Gregorio Vivaldelli sarà nuovamente a Foggia per raccontarci Dante e la sua Commedia in uno spettacolo dal titolo “Donna se’ tanto grande! Maria nella Divina Commedia”.

Il Presidente del Rotary Club Foggia, On.le Paolo Agostinacchio, ha fortemente voluto questo spettacolo per celebrare i 700 anni dalla morte del sommo poeta ma anche per la consueta raccolta fondi a favore della Polio Plus, la più grande campagna umanitaria della storia che il Rotary International porta avanti insieme alla O.M.S., da molto tempo con risultati straordinari come l’India e la Nigeria passati in “Polio free”.

Il sistema e la rete organizzativa della campagna Polio sono stati utilizzati anche per debellare altre malattie come l’ebola e favorire la distribuzione di vaccini anticovid durante la recente pandemia.

Il Covid ci ha insegnato che, anche a causa della globalizzazione, ogni malattia ci riguarda in prima persona, perciò, il Rotary invita a partecipare alla serata sia per gustare la verve dialettica, intellettuale e carismatica del Prof. Gregorio Vivaldelli sia per contribuire alla causa.

Si accede solo per invito e con green pass. Per gli inviti si possono contattare il dott. Stanislao Marinari, via Napoli 47 (tel. 340-1663269) o recarsi presso il centro “Sole Sano” in Corso Roma 106 (tel. 0881-634347).