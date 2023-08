Gegè Telesforo apre la terza edizione di Green Note in Foreste Umbra

'Green Note – Gargano Jazz & Food', magico jazz club della Puglia, anche quest’anno ritorna all’Elda Hotel, nel cuore della Foresta Umbra e del parco nazionale del Gargano. Il festival esperienziale garganico, che sotto il cielo d’estate celebra e valorizza tre eccellenze come la Foresta Umbra, il jazz e la dieta mediterranea, presenta la sua terza edizione in programma dal 5 al 26 agosto.

Il cartellone - ideato e coordinato dall’agenzia di comunicazione e promozione Scopro, e promosso con il Teatro Pubblico Pugliese, il ministero della Cultura e la Regione Puglia, con il patrocinio dell’Ente Parco e dei Comuni di Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano e Vieste - porta la firma artistica di Gegè Telesforo, cantante, musicista, conduttore radiofonico e istituzione musicale del jazz italiano.

La terza edizione di 'Green Note', inoltre, proporrà alcune novità. Oltre al jazz, filo conduttore di tutti gli appuntamenti, la rassegna si aprirà anche al teatro e alla danza aerea in un mix di musica, arte, creatività e bellezza.

Dopo i concerti memorabili di Paul Wertico (storico batterista di Pat Metheny), Nick The Nightfly, Fabio Zeppetella (con Roberto Gatto e Ares Tavolazzi), Francesca Tandoi (con Amedeo Ariano e Luca Bulgarelli), GuitArt Quartet con Dino Plasmati e Antonio Tosques, Trio Bobo (con Christian Meyer, Falso degli Elio e le Storie Tese e Alessio Menconi, storico chitarrista di Paolo Conte, IBeatiPaoli e Mediterranean Tales (composto da Pasquale Stafano e Gianni Iorio), il cartellone, quest’anno, verrà inaugurato da un concerto speciale del direttore artistico Gegè Telesforo.

Sabato 5 agosto, in Foresta Umbra, tappa garganica del concerto 'Big mama legacy', un ritorno alle origini per Telesforo con un tributo personale al blues e al suono delle formazioni del periodo jazz-groovy di fine anni Cinquanta della Blue Note Records. "Ho sentito il richiamo della foresta, dopo avere sognato, durante la pandemia, di suonare uno shuffle-blues irresistibile al Big Mama di Trastevere con tutti i miei amici presenti. Duke Ellington diceva: 'Questa sera, vi suoneremo dei blues, e alcuni… non blues!'. Bene. Questo è quello che faremo anche noi", le parole di Telesforo nella presentazione del progetto.

Il secondo appuntamento, invece, è in programma sabato 12 agosto e rappresenta una vera e propria novità. Per la prima volta, infatti, 'Green Note' si apre al teatro con lo spettacolo 'Note in bianco e nero' ideato da Massimo Gagliani e interpretato dall’attore Corrado Tedeschi con l’accompagnamento musicale di Pasquale Stafano al pianoforte. A quarant’anni dalla morte di Bill Evans, Tedeschi presta voce e corpo al personaggio immaginato da Gagliani per raccontare l’incontro tra il grandissimo pianista e il geniale Miles Davis con uno sguardo originale e appassionante.

Per il terzo appuntamento, in programma sabato 19 agosto, la musica ritorna protagonista con una delle pianiste più talentuose del nostro panorama musicale: Rita Marcotulli. In un concerto imperdibile per piano solo, Marcotulli racconterà tante storie attraverso le sue note. Un viaggio immaginario, che prende ispirazione dalla vita di tutti i giorni e arriva a omaggiare il cinema e alcuni autori popolari come Domenico Modugno e Pino Daniele in un percorso musicale imprevedibile e alternato con standard, improvvisazioni e brani nuovi.

L’ultimo appuntamento, in programma sabato 26 agosto, è dedicato alla danza aerea. Fra le faggete vetuste della Foresta Umbra arriverà 'Semi e radici', uno spettacolo di danza contemporanea della compagnia Res Extensa. Lo spettacolo, completamente immerso nello scenario garganico, porterà i corpi e la musica dal vivo in armonia con la natura in una serata all’insegna dell’ascolto del magico suono della foresta. L’appuntamento con la danza contemporanea sarà curato da Elisa Barucchieri con la musica dal vivo di Luca Giannotti Trio.

Ogni evento di 'Green Note', come da tradizione, sarà accompagnato da un’esperienza culinaria tipica, che unirà – grazie alla collaborazione con l’Elda Hotel e con lo chef Libero Ratti – i sapori e gli odori del nostro Gargano. Il primo appuntamento con 'Green Note' comincerà alle 20 con i saluti istituzionali e la degustazione esperienziale, mentre alle 21.30 partirà il concerto di Gegè Telesforo con Matteo Cutello (trumpet), Giovanni Cutello (sax alto), Christian Mascetta (guitars), Vittorio Solimene (organ & keys) e Michele Santoleri (drums).

Per partecipare alla rassegna è necessaria la prenotazione. Info e costi: 0884.594685 | 353.3039283 | info@eldahotel.it.