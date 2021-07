Green Note celebra le eccellenze Unesco: 4 appuntamenti in Foresta Umbra tra food e grandi artisti jazz

La Foresta Umbra, il jazz e la dieta mediterranea tra i beni immateriali. La rassegna “Green Note - Gargano Jazz&Food” celebra queste tre eccellenze, insieme, tutte riconosciute patrimonio mondiale dell’umanità tutelate dall’UNESCO. Dopo il grande successo del 7 luglio scorso con Nick the Nightfly, si riparte mercoledì 28 luglio con Fabio Zeppetella 4tet, 4 agosto con Francesca Tandoi, 7 agosto con Gegè Telesforo e il 16 agosto con Guitart quartet di Tosques e Plasmati. È necessaria la prenotazione. Info e costi: +39 0884 594685 | +39 353 3039282 info@eldahotel.it

Stelle sotto le stelle. Nelle sere d'estate 2021 sotto i cieli magici del Gargano sono pronte a brillare le stelle tra le più luminose del panorama jazzistico nazionale ed internazionale in una location eccezionale: la Foresta Umbra, le cui Faggete sono riconosciute come patrimonio Unesco.

Il 28 luglio, 4 agosto, 7 agosto e 16 agosto torna l'atteso “Green Note – Gargano Food&Jazz” innovativo progetto di marketing territoriale e culturale promosso da Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e Parco Nazionale del Gargano, ideato ed organizzato dall’Agenzia Scopro di Monte Sant’Angelo – in collaborazione con “Elda Hotel”, ed il patrocinio del Comune di Monte Sant’Angelo – che si evolve in una rassegna con artisti speciali ed imperdibili che hanno calcato i palchi più rinomati del mondo: Fabio Zeppetella, Francesca Tandoi, Roberto Gatto.

Ciliegina sulla torta la direzione artistica affidata ad un’icona del jazz, il foggiano Gegè Telesforo, che torna ad esibirsi nella sua terra natia e che ha entusiasticamente sposato la filosofia alla base del concept del “Green Note”, nuova ed illuminante frontiere dell'experience turistica e musicale che strizza l'occhio all'ecosostenibilità.

I quattro concerti saranno preceduti da un'elegante cena alla scoperta delle eccellenze e delle tipicità del territorio. Un connubio perfetto di qualità, quello tra food and jazz, per aumentare l'attrattività e l'offerta culturale del Gargano, principale polo turistico della Puglia. Con Green Note, infatti, si sposano ben tre patrimoni Unesco: il jazz, la dieta mediterranea e le faggete vetuste della Foresta Umbra.

I dettagli della rassegna sono stati illustrati stamattina a Foggia, presso la Biblioteca provinciale “La Magna Capitana” alla presenza di Raffaele Piemontese (Vicepresidente della Regione Puglia), Giuseppe D'Urso (Presidente del Teatro Pubblico Pugliese), Rosa Palomba (Assessore Cultura e Turismo del Comune di Monte Sant'Angelo), Marcello Salvatori (imprenditore e titolare di Elda Hotel) e Rossella Ciuffreda (Amministratore dell'Agenzia “Scopro” ideatore ed organizzatore dell’evento).

“Green note è una bellissima iniziativa che innalza la qualità dell’offerta turistica esperenziale del nostro territorio. Parliamo di eccellenze riconosciute Patrimonio dell’Umanità unite da una grande sinergia istituzionale e tra privati. Ed è proprio su questo turismo esperenziale che vogliamo continuare ad investire” - ha dichiarato il Vicepresidente Piemontese.

“Plaudo a questa splendida iniziativa che apre una nuova stagione per la cultura, per la ripartenza del settore culturale e della socialità – sottolinea Giuseppe d'Urso, Presidente del Teatro Pubblico Pugliese -. Un teatro e delle quinte come quelle della Foresta sono qualcosa di unico al mondo. Questa rassegna ha l'ambizione di diventare un punto fisso per l'offerta culturale e turistica del Gargano. Vogliamo realizzare, con la sinergia tra Enti e con il contributo dei privati, sul territorio garganico eventi di rilievo per una terra che merita una narrazione diversa legata alla sua storia, alla sua cultura, alla sua bellezza”.

Per Rosa Palomba, assessore alla cultura e al turismo di Monte Sant’Angelo - ”Green Note è un grande evento e siamo molto contenti che si stia sviluppando una rete territoriale di Enti e soggetti privati per valorizzare e promuovere il territorio. Uno scrigno di bellezza e biodiversità come la Foresta Umbra, uno dei due patrimoni Unesco del nostro Comune, può e deve diventare nuovo contenitore di fruizione ed experience puntando all'ecosostenibilità ed all'originalità di una più ampia offerta turistica di qualità".

PROGRAMMA

Mercoledì 28 luglio appuntamento con Fabio Zeppetella 4tet (Fabio Zeppetella - guitar; Roberto Terenzio - piano; Ares Tavolazzi - bass; Roberto Gatto - drums).

Mercoledì 4 agosto tocca a Francesca Tandoi (piano/vocals) con Amedeo Ariano (drums) e Luca Bulgarelli (dbass).

Sabato 7 agosto GeGè Telesforo 4tet con la special guest Dario Deidda bass con Domenico Sanna (piano&keys) e Michele Santoleri (drums).

Lunedì 16 agosto si chiude con il GuitArt Quartet formato da Dino Plasmati, Antonio Tosques, Bruno Montrone, Marcello Nis.

È necessaria la prenotazione.

Info e costi: +39 0884 594685 | +39 353 3039282 | info@eldahotel.it

