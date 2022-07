Torna 'Green Note', il grande jazz sotto il cielo stellato della Foresta Umbra

Ritorna, dopo il successo di pubblico e di critica della prima edizione, 'Green Note – Gargano Jazz & Food', il festival musicale che, sotto le stelle del cielo d’estate, celebra e valorizza tre eccellenze: la Foresta Umbra, il jazz e la dieta mediterranea. La rassegna, ideata e coordinata dall’Agenzia di comunicazione e promozione Scopro in collaborazione con la Regione Puglia, il Teatro Pubblico Pugliese, il Parco Nazionale del Gargano e il patrocinio del Comune di Monte Sant’Angelo, sarà ospitata nuovamente dall’Elda Hotel (Sp 52 b).

Quattro date, dal 28 luglio al 20 agosto, per un cartellone che proporrà le personalità più interessanti e innovative del panorama jazzistico nazionale ed internazionale. Ispirato al celebre Blu Note, che da New York passando per Milano ha ospitato gli artisti più celebri della scena internazionale jazz, blues e soul, Green Note si sposta dai consueti contesti urbani per calarsi negli scenari naturalistici della Foresta Umbra, dal 2017 Patrimonio Mondiale dell’Umanità tutelato dall’Unesco, per un evento che coniuga ambiente e natura, cultura, musica ed eccellenze enogastronomiche.

La direzione artistica per il secondo anno è affidata a Gegè Telesforo, cantante, musicista, conduttore radiofonico e istituzione musicale del jazz italiano. «La dieta mediterranea, le faggete vetuste e il jazz sono le tre eccellenze unite dal marchio Unesco alla base dell’idea del format di Green Note», spiega Telesforo. "La nota green che si unisce a quella blue: una suggestione particolare, un passaggio dal verde incantato della Foresta Umbra al blue incontaminato del mare del Gargano attraverso la musica, che può essere jazz, blues, etnica: l’importante è che sia di qualità e che ci prenda per mano e ci riporti vicino alla bellezza. Per questo, in collaborazione con il management Groove Master Edition, ho scelto quattro concerti per un cartellone che accontenterà un po' tutti i gusti degli appassionati di musica, dagli standard classici al jazz più contemporaneo fino a quello più etnico".

L’idea del jazz club naturale più esperienziale della Puglia è sostenuta con interesse e forza dalle istituzioni del territorio. Per la Regione, in particolar modo, il format di Green Note è una formula innovativa di promozione territoriale. "La seconda edizione della rassegna conferma il mix tra eccellenze della musica, della natura e dell’enogastronomia, immerse nel contesto originale della Foresta Umbra", commenta Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia, sottolineando "il valore della cultura come leva di promozione del territorio pugliese verso pubblici diversificati". Per Peppino D’Urso, presidente del Teatro Pubblico Pugliese, "Green Note è un’eccellenza tra le nostre produzioni perché riesce a valorizzare i luoghi più belli del territorio attraverso eventi culturali di alto profilo artistico che richiamano appassionati e turisti da tutta la Puglia".

Il Teatro Pubblico Pugliese, assieme al Parco Nazionale del Gargano, è impegnato da tempo nella promozione dei luoghi del territorio attraverso la cultura e la bellezza. "Con questo evento si realizza un’attività di promozione turistica del sito specifico assolutamente in linea con l’esigenza di tutela del suo ambiente naturale che si fonda sulla convinzione che bisogna lavorare alla valorizzazione economica dei luoghi anche attraverso l’organizzazione di eventi attrattivi che abbiano una prospettiva di strutturazione a lungo raggio", la convinzione di Pasquale Pazienza, presidente dell’ente Parco.

La musica, il food e Foresta Umbra, dunque, saranno al centro di questa operazione di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico del Gargano. "La Foresta Umbra è il nostro secondo sito Unesco, come lo sono anche i patrimoni immateriali del jazz e della dieta mediterranea. La Città dei due siti Unesco, Monte Sant’Angelo, con questa rassegna si arricchisce di eventi di spessore e di importanti vettori di promozione" il commento di Pierpaolo d’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo. L’agenzia Scopro, guidata da Rossella Ciuffreda, che ha ideato e coordina l’iniziativa, anticipa che – nel corso del tempo – Green Note potrebbe abbracciare anche altre aree naturali. «La prima edizione ha riscosso un notevole successo di presenze e di critica e questo ci ha permesso di iniziare a consolidare l’iniziativa. Dal prossimo anno inizieremo a lavorare per esportare questo brand anche in altre aree naturali». Marcello Salvatori, proprietario dell’Elda Hotel: "Siamo felici di ospitare per il secondo anno questo importante ed innovativo progetto di promozione turistica e culturale nel segno della collaborazione tra publico e privato, tra istituzioni e operatori culturali e turistici”.

Ogni appuntamento comincerà alle 20.00 con i saluti istituzionali e la degustazione esperienziale, mentre alle 21.30 partiranno i singoli concerti.