Per le feste natalizie è “Gran Galà”: al Teatro del Fuoco arriva Graziano Galatone

Dopo il successo di “Spotlight Women”, la produzione dell’Accademia Musical Art, in occasione delle festività natalizie, porta un altro grande show in scena con un ‘big’ del mondo dello spettacolo (nonché collaboratore e docente della Scuola Nazionale di Musical “A.M.A” di Foggia): Graziano Galatone, il Phoebus di “Notre-Dame de Paris”, voce e conduttore nel 2019 e nel 2020 del palinsesto televisivo di Rai2, nella la striscia quotidiana “I Fatti Vostri”. Cantante, attore e performer, Galatone, mercoledì 29 dicembre, calcherà il palcoscenico del Teatro del Fuoco con “Gran Galà”. Uno straordinario concerto con la sua band che porterà il pubblico a vivere un’atmosfera unica, divertente ed originale. Un vero e proprio viaggio musicale per gli amanti dei grandi classici della musica italiana e della musica d’autore con assoli emozionanti, impreziositi dalla vena ironica dell’artista unita al suo grande talento.

Per la regia di Paolo Citro, e con il patrocinio della Provincia di Foggia, del "Lions Club" Foggia Host e di Aics, lo spettacolo annovera anche la partecipazione straordinaria degli allievi della Scuola triennale dell'Accademia Nazionale Musical Art. I giovani talenti, ospiti in scena dello show di Galatone, arricchiranno la serata cantando e danzando in due medley, rispettivamente sulle note degli Abba e sul repertorio di Lucio Battisti, che verranno proposti dal “Gran Galà” nel ventaglio della selezione offerta al pubblico.

Il team degli allievi della Ama è composto da Federica Maria Saurino, Federica Verna, Jenise Gervasio, Christian Bondanese, Antonietta Rinaldi, Francesco Saverio di Mola, Antonio Ruotolo e Francesca Tricarico.

Per info e prenotazioni: 328.9223022.