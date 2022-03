'Gran premio Saranno Famosi': spettacolo e solidarietà all'Ippodromo dei Sauri

All’Ippodromo dei Sauri domenica 6 marzo andrà in scena la seconda edizione del Gran Premio Saranno Famosi, ideato lo scorso anno per premiare l’eccellenza tecnica del trotter pugliese con una spettacolare corsa classica riservata ai cavalli di 3 anni. Dopo il grande successo di pubblico del Gran Premio di Capitanata, con questo evento Castelluccio… raddoppierà i suoi contenuti, mettendo in cartellone ben due Gran Premi e una Corsa Tris nello stesso pomeriggio.

Il filo conduttore del pomeriggio sarà la solidarietà: tra il pubblico e gli operatori ippici verranno organizzate una raccolta di aiuti per la popolazione ucraina e una manifestazione di pace e di sostegno in favore dell’Associazione del trotto ucraino (Ukrainian Association Owners Trotting Horses), i cui membri stanno vivendo momenti drammatici, rifugiati nelle scuderie insieme ai 350 cavalli trottatori bloccati nell’Ippodromo di Kiev.

Evento clou della giornata è il Gran Premio Saranno Famosi, una corsa di gruppo 3 per cavalli indigeni di 3 anni articolato in due divisioni, rispettivamente per maschi e femmine, con una dotazione di € 40.040 ciascuna, che richiamerà sulla pista foggiana alcuni dei migliori cavalli nati e allevati in Italia della generazione 2019, insieme a driver e allenatori d’eccezione. Una corsa che lo scorso anno ha tenuto subito fede al suo nome altisonante, regalando una importante vittoria classica all’indimenticabile Cris Mail, una delle stelle più brillanti del circuito italiano dei 3 anni.

Altre sette corse di eccellente livello, tra cui una Tris Tqq, completeranno il programma di una riunione di corse straordinaria, trasmessa in diretta televisiva sulla TV ippica nazionale e condotta da Luigi Migliaccio, giornalista ippico esperto e vicepresidente della Federnat, che officerà anche le premiazioni dei cavalli vincitori con la partecipazione di testimonial e illustri ospiti.

Per l’occasione l’ippodromo farà vivere nella Daunia anche l’antica tradizione del Carnevalone cara a tanti comuni italiani, regalando al pubblico delle grandi occasioni una domenica di divertimento in maschera con uno show interpretato da chi di feste di Carnevale se ne intende: musicisti e ballerini brasiliani.

Un appuntamento da non mancare per gli appassionati di trotto, i giovani, le famiglie e i bambini che potranno assistere allo spettacolo delle corse sulla pista e partecipare a un ricchissimo calendario di eventi che animerà l’area delle tribune con il Brasil Show interpretato da Igor Misere, Nathamy e Beatriz Almeida, mascotte, magia e animazione per i bambini, contest per grandi e piccoli e tanto altro.

Al centro dell’evento ci saranno naturalmente i cavalli e i loro team, a cui lo staff dell’Ippodromo dei Sauri riserva accoglienza, spazi e confort… a 5 stelle come meritano i protagonisti del nostro sport, capaci di comunicare l’amore per il cavallo e i valori dell’ippica come nessun altro.

I bambini sono invitati a partecipare in maschera al Carnevalone Party e a prendere parte a uno speciale concorso a premi con in palio buoni spesa per acquistare la loro prima tenuta da piccolo cavaliere e la possibilità di compiere un giro di pista in sulky accompagnati da un vero driver.

Mascotte, spettacoli di varietà magico, animazione e intrattenimento daranno vita a un pomeriggio di grande divertimento studiato su misura per i più piccoli.

Le maschere italiane si misceleranno con le tradizioni scintillanti del Carnevale di Rio nelle performance dagli artisti del Brasil Show, con un bravissimo corpo di ballo che coinvolgerà il pubblico con l’elettrizzante ritmo brasiliano.

Partecipando al contest “prova la velocità del trotto” alcuni fortunati spettatori potranno provare in prima persona la velocità, l’adrenalina e la magia che trasmette un trottatore in corsa assistendo ad una corsa dalla pista interna a bordo di una speciale auto che affiancherà i concorrenti. Per partecipare occorrerà scattarsi una fotografia al grande photo booth presente nell’area tribune sostituendosi al driver nell’immagine e pubblicarla in un post sui propri profili social con l’hashtag #Iloveippodromodeisauri. Tra quanti avranno ricevuto più like verranno sorteggiati i vincitori del contest, per i quali il Gran Premio sarà un’esperienza indimenticabile.

Degustazioni di prodotti tipici pugliesi, il carretto dello zucchero filato e altre attrazioni dello street food completeranno l’offerta gastronomica dell’ippodromo. Il ristorante delle tribune (prenotazione vivamente consigliata) proporrà i migliori piatti della tradizione locale e lo snack bar della tribuna offrirà gastronomia e snack per tutti i gusti.

La grande festa del Gran Premio Saranno Famosi si concluderà quindi alle 19,00, dopo la premiazione della Corsa Tris di questa edizione davvero da non perdere.

Ingresso gratuito dalle ore 13,00 con obbligo di super green pass e mascherina Ffp2 negli spazi chiusi - prima corsa alle ore 15,00