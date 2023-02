All'Ippodromo dei Sauri il Gran premio Saranno Famosi

Si terrà domenica 5 marzo, presso l’Ippodromo dei Sauri, il Premio Saranno Famosi. la terza edizione del Gran Premio Saranno Famosi, ideato per premiare l’eccellenza tecnica del trotter pugliese con una spettacolare corsa classica riservata alla selezione nazionale dei cavalli italiani di tre anni. Una corsa di gruppo 3 articolata in due divisioni, rispettivamente per maschi e femmine, con una dotazione di € 40.040 ciascuna, che richiamerà sulla pista foggiana alcuni dei migliori cavalli nati e allevati in Italia della generazione 2020, insieme a driver e allenatori di rilievo nazionale ed internazionale.

Altre cinque corse di eccellente livello completeranno il programma di una riunione di corse straordinaria, trasmessa in diretta televisiva su Sky e condotta da Luigi Migliaccio, apprezzato anchorman ippico, che officerà anche le premiazioni dei cavalli vincitori con la partecipazione di testimonial e illustri ospiti. Il filo conduttore della giornata del Gran Premio sarà il magico connubio tra Ruote & Cavalli, a cominciare dai sulky che sfrecceranno in pista nelle emozionanti corse al trotto, per proseguire con una grande parata di magnifiche vespe e moto d’epoca, organizzata in collaborazione con l’Associazione Vespa Libera e con il Moto Club Andrea Testa di Bari.

Come da tradizione, l’Ippodromo dei Sauri offrirà al suo numeroso pubblico uno sfavillante contenitore di attrazioni e animazioni per tutta la famiglia per rendere la domenica del Gran Premio una vera e propria festa delle corse, con una particolare attenzione per i giovani e i giovanissimi: il pubblico di domani per la cui fidelizzazione la Società Ippica di Capitanata dispiega sempre le migliori energie. Mascotte, trampolieri, mangiafuoco, clown e artisti del Circus-show, baby dance, tiro a segno e giochi gonfiabili animeranno un fantastico pomeriggio di divertimento per i bambini, che culminerà nell’allegria della Grande Pentolaccia, nelle emozioni dello Show delle Farfalle Luminose e in una coinvolgente Estrazione di Premi. Degustazioni di prodotti tipici pugliesi e altre attrazioni dello street food completeranno l’offerta gastronomica dell’ippodromo. Il ristorante delle tribune (prenotazione vivamente consigliata) proporrà i migliori piatti della tradizione locale.