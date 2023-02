Il Carnevale di Manfredonia riparte con la sfilata delle meraviglie ma senza carri: "Ci saranno l'anno prossimo"

Pienone oggi per la prima gran parata dei gruppi mascherati della 69esima edizione

Il popolo del Carnevale regala un colpo d’occhio eccezionale sul Lungomare Nazario Sauro. Torna a lanciare coriandoli e stelle filanti dopo la pandemia. Hanno attraversato la città 14 gruppi mascherati. A trascinare l’allegra carovana Asya Abate e Matilde Brandi, le due madrine, accanto a Lello Castriotta e Franco Rinaldi, ‘I Forbicioni’, nominati ‘Ambasciatori del Carnevale di Manfredonia’.

“La cosa più bella è il coinvolgimento di tutta la città, le scuole: sono più di 2mila ragazzi che sfilano”, afferma il sindaco Gianni Rotice. La tenerezza dei bambini preserva anche questa volta un'antica tradizione. Niente carri quest’anno. Scimmiottando lo slogan ‘Tutt’appost!’, sui social qualcuno commenta che è tutto a posto e niente in ordine. Troppe incertezze: dalle date alle risorse economiche. Non si sa ancora a quanto ammonti il finanziamento della Regione Puglia, e il bilancio non consente anticipazioni. “Abbiamo preferito puntare sulla Sfilata delle Meraviglie che sono la nostra eccellenza, ma sicuramente l’anno prossimo ci saranno anche i carri”, promette Rotice