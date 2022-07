Ad Apricena il Gran gala dello sport: ospite d'onore il campione del mondo 'Spillo' Altobelli

La Città di Apricena sta vivendo una bella estate. Tante le serate movimentate dagli eventi del cartellone estivo "R...estate Apricena", organizzato dall'Amministrazione Comunale, che sta portando cittadini anche di fuori a vivere bei momenti di svago e divertimento nella comunità apricenese.

C'è grande fermento per uno degli eventi di punta dell'intera programmazione estiva: il Gran Galà dello Sport, previsto per il 23 luglio 2022, a partire dalle ore 20.30 su Piazzale Andrea Costa. Ospite d'onore Sandro Altobelli, campione del Mondo di calcio del 1982, autore del terzo goal nella finalissima dell'Italia contro la Germania, che ci ha visti sul tetto del mondo.

La serata sarà anche l'occasione per premiare le tante associazioni sportive della città di Apricena e del Gargano. Tanti saranno gli ospiti illustri, del mondo dello sport e delle Istituzioni.

"Siamo contenti di ospitare il Gran Gala quest'anno ad Apricena" - dichiara il Sindaco Antonio Potenza - "ho partecipato per diversi anni come ospite istituzionale in vari comuni del nostro Gargano. Dopo tanti solleciti avuti negli ultimi anni, subito dopo l'estate 2021, abbiamo dato la disponibilità ad organizzarlo qui. Ringraziamo i main sponsor, Gruppo Stilmarmo della Famiglia Masselli, General Impresa della famiglia Ortuso, la Italfarm della Famiglia Cruciano che, insieme all'Amministrazione Comunale e a tanti altri sponsor, hanno permesso che questa grande manifestazione potesse approdare ad Apricena. Ringrazio di cuore il Presidente del Consiglio Comunale, Nino Specchiulli, delegato allo Sport, che insieme ai suoi predecessori Michele Di Maio e Maria Rita Labombarda, con l'ausilio degli uffici comunali, stanno facendo un lavoro immenso per organizzare al meglio l'evento. Un ringraziamento speciale ad Antonio Villani, figura storica della manifestazione, che da stakanovista qual è, sta lavorando con noi per rendere speciale questa edizione che lui stesso condurrà. Nei prossimi giorni renderemo pubblico il programma definitivo e dettagliato di tutta la serata" - conclude il Sindaco.