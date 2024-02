Al Teatro Verdi il gran Gala Internazionale della Danza

Prosegue la stagione teatrale organizzata dal Comune di Severo – Assessorato alla Cultura, la cui delega è seguita dall’Assessore Celeste Iacovino, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Domenica 25 febbraio il Teatro Comunale Giuseppe Verdi (porta ore 20,30, sipario ore 21,00) ospiterà il Gran Gala Internazionale della Danza (fuori abbonamento) che giunge alla sua IV edizione. Lo spettacolo gode del patrocinio della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, dell'Associazione Per il Meglio della Puglia e del GAL Daunia Rurale 2020.

“Sarà una bellissima serata di notevole spessore artistico e di ampio respiro internazionale – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino -, che nasce in collaborazione tra l'Assessorato alla Cultura del Comune e Ida International Dance Award. È un rapporto che si è consolidato nel tempo e che nelle edizioni precedenti ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica. Grazie, come sempre, alla concittadina Rossella Damone, ideatrice e cuore pulsante della bellissima serata che anche per questa edizione promette tante emozioni”.

Lo spettacolo ha la Direzione Artistica di Mario Marozzi, Etoile del Teatro dell'Opera di Roma ed ospita i grandi nomi della danza, del Musical e del Jazz. Tanti gli artisti eccellenti che sfileranno sul palcoscenico con le loro esibizioni. Primi Ballerini, Solisti ed Etoile, provenienti dal Teatro alla Scala di Milano, dal Teatro dell'Opera di Roma e da molte altre prestigiose Compagnie nazionali e internazionali, sfileranno sul palcoscenico del Verdi spaziando tra i vari generi della danza classica, neoclassica, contemporanea, modern jazz e del tango. Tra loro Alessio Rezza (Etoile Teatro dell'Opera di Roma), Michele Satriano (Primo Ballerino Teatro dell'Opera di Roma), Octavio De la Roza (Etolie Bejart Ballet di Losanna), Roberta Siciliano (Solista Arena di Verona e Testimonial Teatro San Carlo di Napoli), Camilla Colella (già Solista Aterballetto e Prima Ballerina Almamia Dance Project), Flavia Stocchi e Simone Agrò (Solisti Teatro dell'Opera di Roma), Asja Marabotti (Kibbuts Contemporary Dance Company), Alessandro Parascandolo e Jessika Santodomingo (Maestri e coreografi di tango), Alice Grasso, cantante e attrice reduce dal successo di 'Amore+Iva' con Checco Zalone

Si esibiranno anche prestigiose Compagnie come il Balletto di Roma Cap Project, la MoNo Dance Company ed altre. Un programma variegato che include anche tre coinvolgenti parentesi musicali dedicate al Jazz, con il grande Maestro Riccardo Biseo, e al Musical grazie all'intervento dal vivo di due performers straordinarie, come Alice Grasso e Natascia Fonzetti, protagoniste di alcune tra le commedie musicali di maggiore successo in Italia e all'estero, attualmente in tour nei principali Teatri Italiani.