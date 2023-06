Gli stunt-men di Didi Bizzarro: dal set di 'Fast and furious 10' ai live show di Manfredonia

A Manfredonia in Via Scaloria, piazza mercato, tutte le sere alle 21.30 dal 22 giugno al 3 luglio, ospiterà lo show degli stunt-men firmato Didi Bizzarro, 'Big Show Roller Cars', sarà presente con spettacoli acrobatici mozzafiato da 90 minuti

Il Team Bizzarro è formato da piloti professionisti che dal 1968 si sono specializzati nella guida acrobatica con auto e moto, truck, e molto altro, diventando protagonisti degli spettacoli live e controfigure cinematografiche a livello mondiale per film del calibro di 'Fast & Furious 10’, 'Mission Impossible’ , Equilizer, House of Gucci vantando collaborazioni degne di nota come quelle con Ducati, Fiat, GM e Mountain Dew che, nel corso degli anni, li hanno portati a eseguire performance pazzesche in tutti i continenti del pianeta.

Fondatori italiani di una nuova idea di intrattenimento, lo Stuntman Show, e con oltre 48mila esibizioni dal vivo e 59 anni di esperienza all’attivo, gli stuntman di Cinecittà del Team Bizzarro intratterranno i presenti con acrobazie mozzafiato, auto e camion su due ruote, parcheggi di precisione, stunt riding con moto e quad, freestyle motocross, effetti cinematografici e molto altro ancora, per un’ora e mezza di pura adrenalina e divertimento.

Ci sarà anche la possibilità di salire in auto per vivere un’esperienza indimenticabile in prima persona, sia sulle quattro che sulle due ruote, il tutto in assoluta sicurezza.