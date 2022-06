Giusy Ferreri live a Biccari: la cantante siciliana chiude i festeggiamenti in onore di San Donato

Sarà Giusy Ferreri l'ospite musicale che chiuderà a Biccari i festeggiamenti in onore di San Donato. Il comune dei Monti Dauni, dopo due anni di stop forzato per il Covid, torna a celebrare il suo santo patrono. Lunedì 8 agosto la cantante palermitana si esibirà in piazza con i suoi più grandi successi, da "Non ti scordar mai di me" a "Novembre", passando per "Il mare immenso" fino ai brani tratti dal suo ultimo album "Cortometraggi".