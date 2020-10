Giro d'Italia, Vieste aspetta la carovana e i suoi simboli si illuminano di rosa

Il Pizzomunno e la falesia che lo circonda, il faro e il palazzo di città di Vieste si illuminano di rosa per salutare l’arrivo del Giro d’Italia. La cittadina garganica ospiterà l'ottava tappa del più grande evento ciclistico nazionale, la Giovinazzo-Vieste, in programma per sabato prossimo, 10 ottobre. In attesa dell'arrivo della carovana, per tutto il periodo, le luci rosa illumeranno i simboli di Vieste.

