Tornano le giornate Fai d'Autunno, quest'anno si sale anche sul Monte Cornacchia

Il 15 e 16 ottobre ritornano, come ogni anno, le Giornate Fai d’Autunno, una delle iniziative del Fondo per l’ambiente italiano che mira a far conoscere le bellezze, spesso nascoste, del Paese. Il grande evento autunnale dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico è giunto alla sua undicesima edizione. In Capitanata, la Delegazione di Foggia offre la possibilità di fruire di visite guidate in tre località.

A Foggia sarà interessante scoprire le importanti caratteristiche storiche e architettoniche dell’Istituto Tecnico Industriale Altamura-da Vinci, che compie quest’anno 150 anni. Numerosi alunni faranno da Apprendisti Ciceroni per accompagnare i visitatori in un itinerario che unisce i luoghi delle antiche fonderie e officine a una mostra documentaria e fotografica sulla lunga attività della scuola (sabato e domenica dalle 9.30 alle 13; non è necessaria prenotazione). Il ‘Saverio Altamura’ è la più antica scuola tecnica d’Italia.

A Biccari, una delle perle dei Monti Dauni, sarà possibile sabato mattina seguire le guide della Pro Loco, con appuntamento iniziale al Lago Pescara, in una passeggiata che condurrà al Monte Cornacchia e alla Panchina gigante da cui si ammira uno splendido paesaggio (sabato mattina alle 9.30 e alle 11). Nel pomeriggio e nella giornata di domenica sarà, invece, il borgo ad accogliere i visitatori, anche con assaggi gastronomici e laboratori di pasta fatta in casa e di degustazione dell’olio. (Per tutte le attività nel borgo è necessario prenotarsi su www.giornatefai.it).

Per finire, a San Giovanni Rotondo sarà la chiesa di San Giovanni Battista ad accogliere chi vorrà saperne di più su questo significativo edificio, nato come battistero nel V secolo e ampliatosi in chiesa nell’XI secolo. Sarà possibile visitare anche l’attigua chiesa di Sant’Onofrio, fondata nel XIV secolo. Le visite sono a cura del Gruppo Fai Gargano, recentemente costituitosi. Non è necessaria la prenotazione, ma è consigliabile seguire gli orari previsti per i gruppi (9.30; 11.30;16.30; 18.30 sia sabato che domenica).

La manifestazione si inserisce nell’ambito della campagna di raccolta fondi ‘Ricordiamoci di salvare l’Italia’ che il Fai organizza nel mese di ottobre.