Giornate europee del patrimonio: a Castelluccio Valmaggiore una giornata dedicata ai "Colori della natura nella valle del Celone"

Anche quest’anno il Sistema Museale Valle del Celone di Castelluccio Valmaggiore, aderisce alle Gep – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa.

Quest’anno tutti gli eventi previsti si collegano fortemente all’ambito naturalistico per seguire il tema indicato dal Ministero: “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”.

Nelle due giornate in programma- sabato 24 e domenica 25 settembre - Mira aps, in collaborazione con il Comune di Castelluccio, ha proposto il percorso culturale “I Colori della Natura nella Valle del Celone” con visite guidate tematiche, letture in natura e laboratori presso il Museo Valle del Celone, la Biblioteca comunale e il Bosco della Petrera.

La proposta offre l’opportunità di avvicinare alla divulgazione scientifica, al rispetto dell’ambiente e di tutte le forme di vita sia gli alunni che le loro famiglie, creando occasioni importanti di condivisione ed inclusione. Si comincia con la risorsa culturale più importante “il libro” e la Lettura in Natura di testi selezionati dalle operatrici esperte della Biblioteca, in un luogo inedito dove i bambini potranno riappropriarsi e ritrovare il legame con la natura.

La meravigliosa arte che solo la natura sa realizzare sarà centrale negli altri eventi come il laboratorio Art Games e la visita guidata tematica ‘I Materiali naturali della Storia’ al Museo naturalistico della Valle del Celone

24 settembre

Lettura animata su Ecologia e Natura presso l’area naturalistica Petrera dalle ore 10.30 alle 12.30

Lettura animata e laboratorio “su Agenda 2030 presso la Biblioteca comunale dalle ore 16.30 alle 18

25 settembre

Visita Guidata “I Materiali naturali della Storia” dalle ore 10 alle 11 presso il Museo Valle del Celone

Laboratorio Art Games dalle ore 11.15 alle ore 12.30 presso il Museo Valle del Celone.