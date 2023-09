Giornate Europee del Patrimonio, aperture straordinarie in provincia di Foggia

Anche la Capitanata partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio che si terranno sabato 23 e domenica 24 settembre. Il programma prevede, oltre alle consuete aperture, quelle straordinarie di sabato sera con un costo del biglietto pari a due euro. In provincia di Foggia saranno due i siti interessati: il Parco archeologico di Siponto e il museo e il castello di Manfredonia.

Sabato dalle 19 alle 22 e durante l’apertura straordinaria di domenica mattina al Parco archeologico di Siponto ci saranno visite accompagnate alla scoperta della complessa e stratificata storia del sito, a partire dall’età romana fino all’età contemporanea. Un viaggio nella storia ricostruita e resa tangibile dalla evocativa opera di Edoardo Tresoldi.

Domenica mattina al Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia laboratorio didattico per bambini e famiglie ‘In mare con i Dauni’, ovvero un viaggio tra le raffigurazioni schematiche di navi sulle stele daunie. Partendo dagli esemplari in esposizione, dopo la visita guidata alla scoperta delle imbarcazioni utilizzate dai Dauni per attraversare i mari dell’Adriatico, su rotte di piccolo e medio cabotaggio, i partecipanti potranno realizzare una porzione di scafo secondo la tecnica detta ‘cucita’ utilizzata in passato per assemblare il fasciame ligneo con corde in fibra vegetale. Sarà possibile, inoltre, caratterizzare anche dei modelli di vela quadra con simboli e decorazioni tipiche del popolo dei Dauni. L’attività sarà arricchita dalla presenza del maestro d’ascia Antonio Berardinetti di Manfredonia che racconterà la tradizione della cantieristica navale del territorio.